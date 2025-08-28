scattered clouds
ПРОДУЖЕН РАД НА КЛИНИЦИ ЗА РАДИОЛОШКУ ТЕРАПИЈУ НА ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Сви пацијенти добијају зрачну терапију, распоређени на друге апарате ОДОБРЕН НОВАЦ ЗА ПОПРАВКУ

28.08.2025. 08:46
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
апарат
Фото: архива Дневника

Институту за онкологију Војводине одобрен је новац за поправку апарата за зрачење, а пацијенти се прераспоређују на друге апарате и добијају терапију, речено је за “Дневник” у овој установи.

- Увели смо да зрачење почиње у 5.30 часова, како би сви пацијенти добили терапију. Пацијенти који су се зрачили на апарату који не ради су прераспоређени на друге апарате – навели су у управи Института за онкологију Војводине.

У квару су три апарата за зрачење и то један од овог месеца, а друга два од јануара. У Институту објашњавају да су два линеарна акцелератора Верса ХД1 i ВЕРСА ХД2 из 2016. године ван клиничке употребе од средине јануара, о чему је обавештен Покрајински секретaријат за здравство, а линеарни акцелератор ВиталБеам, Вариан је од 12.08.2025. године ван клиничке употребе. Код њега је дошло до квара тиратронске цеви, о чему је Институт је обавестио Покрајински секретаријат за здравство, Републички фонд за здравствено осигурање-јужнобачка филијала и здравствену инспекцију о квару апарата. Како наводе, Институт се обратио Покрајинском секретаријату за здравство за одобрење новца за набавку резервног дела.

- 26. августа ове године Институт је добио одлуку од Покрајинског секретријата за здравство којом се одобрава финансијски износ од 2.650.404,63 динара за набавку и уградњу неопходног резервног дела за линеарни акцелератор чиме су се стекли услови за потписивање уговора са Покрајинским секретаријатом, изменом плана јавних набавки и покретањем поступка јавне набавке. Након спроведеног поступка јавне набавке врши се уградња нове тиратронске цеви и раде дозиметријска мерења чиме ће апарат бити спреман за клиничку употребу. Институт за онкологију Војводине има склопљене уговоре о одржавању комплетне опреме са овлашћеним сервисом, па тако и за овај линеарни акцелератор – кажу у овој болници.

Део пацијената који су примали зрачну терапију на апарату ВиталБеам је пребачен на апарате ТруеБеам, Едге (Х-нож) и Халцион, и наставили су започету зрачну терапију. У овом моменту су сви пацијенти који су, у моменту застоја ВиталБеама, зрачили на овом апарату, наставили са својом зрачном терапијом.

- Преостала три линеарна акцелератора ТруеБеам, Х-нож и Халцион раде са повећаним капацитетом и оптерећењем, па се на данашњи дан на њима зрачи укупно 208 пацијената. Због ванредне ситуације, рад Одељења за радијациону онкологију, Клинике за радиолошку терапију је продужен. Обзиром да се преостали апарати налазе у појачаном режиму рада и експлоатацији, могућност отказа је повећана те је сервисна екипа обавештена и налази се у приправности – напомињу у Институту.
 

