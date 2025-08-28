ПРОДУЖЕН РАД НА КЛИНИЦИ ЗА РАДИОЛОШКУ ТЕРАПИЈУ НА ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Сви пацијенти добијају зрачну терапију, распоређени на друге апарате ОДОБРЕН НОВАЦ ЗА ПОПРАВКУ
Институту за онкологију Војводине одобрен је новац за поправку апарата за зрачење, а пацијенти се прераспоређују на друге апарате и добијају терапију, речено је за “Дневник” у овој установи.
- Увели смо да зрачење почиње у 5.30 часова, како би сви пацијенти добили терапију. Пацијенти који су се зрачили на апарату који не ради су прераспоређени на друге апарате – навели су у управи Института за онкологију Војводине.
У квару су три апарата за зрачење и то један од овог месеца, а друга два од јануара. У Институту објашњавају да су два линеарна акцелератора Верса ХД1 i ВЕРСА ХД2 из 2016. године ван клиничке употребе од средине јануара, о чему је обавештен Покрајински секретaријат за здравство, а линеарни акцелератор ВиталБеам, Вариан је од 12.08.2025. године ван клиничке употребе. Код њега је дошло до квара тиратронске цеви, о чему је Институт је обавестио Покрајински секретаријат за здравство, Републички фонд за здравствено осигурање-јужнобачка филијала и здравствену инспекцију о квару апарата. Како наводе, Институт се обратио Покрајинском секретаријату за здравство за одобрење новца за набавку резервног дела.
- 26. августа ове године Институт је добио одлуку од Покрајинског секретријата за здравство којом се одобрава финансијски износ од 2.650.404,63 динара за набавку и уградњу неопходног резервног дела за линеарни акцелератор чиме су се стекли услови за потписивање уговора са Покрајинским секретаријатом, изменом плана јавних набавки и покретањем поступка јавне набавке. Након спроведеног поступка јавне набавке врши се уградња нове тиратронске цеви и раде дозиметријска мерења чиме ће апарат бити спреман за клиничку употребу. Институт за онкологију Војводине има склопљене уговоре о одржавању комплетне опреме са овлашћеним сервисом, па тако и за овај линеарни акцелератор – кажу у овој болници.
Део пацијената који су примали зрачну терапију на апарату ВиталБеам је пребачен на апарате ТруеБеам, Едге (Х-нож) и Халцион, и наставили су започету зрачну терапију. У овом моменту су сви пацијенти који су, у моменту застоја ВиталБеама, зрачили на овом апарату, наставили са својом зрачном терапијом.
- Преостала три линеарна акцелератора ТруеБеам, Х-нож и Халцион раде са повећаним капацитетом и оптерећењем, па се на данашњи дан на њима зрачи укупно 208 пацијената. Због ванредне ситуације, рад Одељења за радијациону онкологију, Клинике за радиолошку терапију је продужен. Обзиром да се преостали апарати налазе у појачаном режиму рада и експлоатацији, могућност отказа је повећана те је сервисна екипа обавештена и налази се у приправности – напомињу у Институту.