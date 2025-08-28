Ђурђев: Напади на Милоша Вучевића су оркестрирана хајка – Србија неће дозволити лажи и подметања
Председник Српске лиге Александар Ђурђев најоштрије је осудио нападе народне посланице и функционерке Странке слободе и правде Миле Поповић на бившег премијера и председника СНС-а Милоша Вучевића, оцењујући да је реч о „провидној политичкој конструкцији чији је једини циљ да се уруши лични и политички интегритет човека који је својим радом доказао да служи Србији, а не страним интересима“.
„Када неко покуша да Вучевића оптужи за лаж, док свакодневно грађане Србије трује голим измишљотинама, онда је јасно да није у питању политички дијалог већ хистерична хајка. Милош Вучевић није човек који се крије иза полуистина, већ политичар који је и у најтежим тренуцима стајао уз државу и народ. Управо зато он постаје мета напада, јер смета онима који би да Србију виде као послушничку колонију“, поручио је Ђурђев.
Он је посебно нагласио да је парадоксално када они који су годинама ширили неосноване оптужбе, и сами били у блиским везама са центрима који подржавају обојене револуције, данас говоре о „поштенијим изборима“ и „техничкој влади“.
„Грађани Србије добро знају да иза тих флоскула стоје исти они који би сутра увели санкције Русији, признали Косово и Метохију и Србију свели на најамника западних корпорација. Њима не сметају наводне злоупотребе, већ им смета што је Србија независна и што јој председник Александар Вучић и његов тим, у којем је и Вучевић, гарантују суверенитет,“ додао је Ђурђев.
Председник Српске лиге упозорио је да је опасно и срамотно нападати породицу и лични интегритет политичких противника, јер се тиме руши сама основа јавне расправе. „Вучевић није човек који ће се уплашити, али је недопустиво да у политичкој борби користите клевете, измишљене сценарије о ‘палицама и бермудама’ и увреде које вређају здрав разум. То није политика – то је најјефтинији циркус,“ истакао је Ђурђев.
Он је поручио да ће Српска лига увек подржавати патриотске снаге у Србији и да Вучевић, упркос хајци, ужива поверење огромног броја грађана. „Напади ће се наставити, али истина је на нашој страни. Србија је већ уморна од празних обећања оних који би је продали за шаку евра и подршку страних амбасада. Ми остајемо уз оне који бране Србију, а Милош Вучевић је један од њих,“ закључио је Ђурђев.