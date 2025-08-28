(ВИДЕО) ПОПЛАВЕ И ГРАД ВЕЛИЧИНЕ ТЕНИСКЕ ЛОПТИЦЕ ПУСТОШЕ ЗАПАДНУ ЕВРОПУ Олује носе све пред собом СТАНОВНИШТВО СТРАХУЈЕ ОД НОВИХ УДАРА
Киша и поплаве донеле су хаос у земљама западне Европе. Док су у Шпанији улицама текле реке, у Француској је велики град направио огромну штету.
Неколико делова Шпаније погођено је јаким градом. Мештани Арагона били су шокирани снагом поплава, након што су се улице претвориле у реке.
Улице у граду Бардаљуру у Сарагоси су биле потпуно поплављене, а вода је носила све пред собом након јаке олује која је донела и град.
En Biescas ha caído buena esta noche. @meteo_aragon pic.twitter.com/DC4AZfXWdN
— Alfonso García (@apeloypluma) August 28, 2025
Становници сада страхују од штете на својим усевима. Наранџасто упозорење остаје на снази у скоро целом Арагону.
Драматични сценарио се поновио у Француској. Град величине тениске лоптице направио је значајну штету у баштама људи. И катастрофа се наставља.
Град пречника од три до четири центиметра примећен је у департману Сона и Лоара, где је у среду био на снази наранџасти степен упозорења због јаких олуја.
⛈️ Un puissant #orage de #grêle sévit en #SaôneEtLoire ce mercredi 27 août 2025. Il a frappé la commune de #Pallinges avec des grêlons atteignant 2 à 3 cm de diamètre. (photos Ciboulette Grelinette) pic.twitter.com/ksjIzzFf9i
— Guillaume Séchet (@Meteovilles) August 27, 2025
Још 24 друга департмана су стављена под наранџасти степен узбуне због јаких грмљавина. Међутим, Сона и Лоара ће се у четвртак вратити на жути степен узбуне, према метеоролошкој веб страници Метео-Франце.
Велика олујна ћелија се значајно кретала кроз град Палинг, стварајући град пречника 2 до 3 цм. Олујна ћелија се такође кретала кроз град Парај-ле-Монијал и према региону Брион.
Nouvelles images de la grêle tombée en fin d'après-midi, cette fois à Oudry, toujours dans le Charolais pic.twitter.com/YPIObqYMh1
— Le Journal de Saône-et-Loire (@lejsl) August 27, 2025
У Шаролеу, у Удрију, бројне слике су кружиле друштвеним мрежама након што је град погодио ово село са 384 становника.
Иста прича важи и за град Клеси, где је примећен градов пречника 3 до 4 цм.
Увече је у Монсо-ле-Мину падала обимна киша.
"Могу се јавити и друге повремене јаке појаве, попут малог до средњег града и удара ветра до 60-80 км/х, или чак 100 км/х на неким местима", објавила је префектура поподне.
⚡ Des #grêlons de 3 à 4 cm de diamètre ont été observés en #SaôneEtLoire sous les #orages de ce 27 août 2025, ici sur la commune de #Clessy. (photo via Météo Saône et Loire) pic.twitter.com/0FdkkXLFHL
— Guillaume Séchet (@Meteovilles) August 27, 2025
Метеоролози су издали црвени упозорење због обилних киша у северној Италији и Швајцарској.