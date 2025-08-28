scattered clouds
(ВИДЕО) ПОПЛАВЕ И ГРАД ВЕЛИЧИНЕ ТЕНИСКЕ ЛОПТИЦЕ ПУСТОШЕ ЗАПАДНУ ЕВРОПУ Олује носе све пред собом СТАНОВНИШТВО СТРАХУЈЕ ОД НОВИХ УДАРА

28.08.2025. 08:59 09:17
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
a
Фото: Screenshot X / Guillaume Séchet

Киша и поплаве донеле су хаос у земљама западне Европе. Док су у Шпанији улицама текле реке, у Француској је велики град направио огромну штету.

Неколико делова Шпаније погођено је јаким градом. Мештани Арагона били су шокирани снагом поплава, након што су се улице претвориле у реке.

Улице у граду Бардаљуру у Сарагоси су биле потпуно поплављене, а вода је носила све пред собом након јаке олује која је донела и град.

 

Становници сада страхују од штете на својим усевима. Наранџасто упозорење остаје на снази у скоро целом Арагону. 

Драматични сценарио се поновио у Француској. Град величине тениске лоптице направио је значајну штету у баштама људи. И катастрофа се наставља. 

Град пречника од три до четири центиметра примећен је у департману Сона и Лоара, где је у среду био на снази наранџасти степен упозорења због јаких олуја.

Још 24 друга департмана су стављена под наранџасти степен узбуне због јаких грмљавина. Међутим, Сона и Лоара ће се у четвртак вратити на жути степен узбуне, према метеоролошкој веб страници Метео-Франце.

Велика олујна ћелија се значајно кретала кроз град Палинг, стварајући град пречника 2 до 3 цм. Олујна ћелија се такође кретала кроз град Парај-ле-Монијал и према региону Брион.

У Шаролеу, у Удрију, бројне слике су кружиле друштвеним мрежама након што је град погодио ово село са 384 становника. 

Иста прича важи и за град Клеси, где је примећен градов пречника 3 до 4 цм. 

Увече је у Монсо-ле-Мину падала обимна киша. 

"Могу се јавити и друге повремене јаке појаве, попут малог до средњег града и удара ветра до 60-80 км/х, или чак 100 км/х на неким местима", објавила је префектура поподне. 

 

Метеоролози су издали црвени упозорење због обилних киша у северној Италији и Швајцарској. 

(Telegraf.rs)

олуја лед
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Сачувај