ОГРАНИЧЕЊА КОЈА МНОГИ НЕ ЗНАЈУ!
ПРОБНА ВОЗАЧКА НИЈЕ „ПУНА“ ДОЗВОЛА! Ово су аута која почетници СМЕЈУ ДА ВОЗЕ, а за кршење правила ПРЕТЕ КАЗНЕ до 80.000 динара и ЗАТВОР!
Закон безбедности саобраћају налаже да новопечени возачи са пробним возачким дозволама не могу да возе аутомобиле са мотором снаге веће од 80 кW (киловата), односно око 109 коњских снага, ако се у возилу не налази члан породице који има возачку дозволу више од пет година.
Ово правило важи за све возаче Б категорије са пробном дозволом у Србији, без обзира да ли су малолетни (млађи од 18) или пунолетни (старији од 18).
У ком још случају не може да се вози без надзора
Закон о безбедности саобраћаја на путевима јасно каже и да малолетни возачи који су положили возачки испит такође не могу самостално да возе аутомобил без пратње искуснијег возача.
"Возач који има пробну возачку дозволу за управљање возилом категорије Б, док не наврши 18 година живота, не сме да управља возилом без надзора лица које се налази у том возилу и које има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије Б у трајању од најмање пет година", наводи се.
Који аутомобили долазе у обзир за возаче са пробном возачком
Када је реч о ограничењу моторне снаге возила до 80 киловата, односно 109 коњских снага, коју морају да испоштују новопечени возачи са пробном возачком дозволом, уколико желе да возе самостално, ово је неколико модела аутомобила који испуњавају тај услов:
Шкода
• Шкода Фабиа (Мк3) – око 59 кW (80 КС)
• Шкода Октавиа (2008-2012) са 1.6 бензин или дизел верзијом — 72-77 кW (98-105 КС)
• Шкода Камик са 1.5 бензин мотором – 80 кW (109 КС)
Опел
• Опел Корса 1.2 литрени мотори - 55-73 кW (75–99 КС)
• Опел Аскона (стари модели): верзије са 44-55 кW (60-75 КС)
Фиат
• Фиат Типо (2015-2021): 1.2 бензински и 1.2 диесел модели - (70 кW) 95 КС
• Фиат Пунто: 22кW (60 КС)
• Фиат 500 (2015-2019): 51 кW (69КС)
Рено и Цитроен
• Рено Клио 1.5 дЦи – око 55 кW (75 КС)
• Цитроен Ц3 1.6 БлуеХДи – око 73 кW (99 КС)
• Пежо 308 1.5 БлуеХДи – око 75 кW (102 КС)
Голф
• ВW Голф 1.4 бензински или 1.9 ТДИ - око 75–80 кW
Како се крећу казне
Закон јасно каже: Уколико возач са пробном дозволом Б категорије управља возилом које има снагу мотора већу од 80кW, без присуства члана породице који има возачку дозволу категорије Б најмање 5 година, казниће се новчаном казном у износу од 20.000 до 40.000 динара или казном затвора у трајању до 30 дана.
Али, уколико возач који поседује пробну возачку дозволу извршењем овог прекршаја проузрокује саобраћајну незгоду, казниће се новчаном казном у износу од 40.000 до 60.000 динара или казном затвора до 60 дана.
Шта све не смеју да раде возачи са пробном дозволом
Возач који има пробну возачку дозволу не сме да:
1) управља возилом брзином већом од:
• на аутопуту 110 км/х
• на мотопуту 90 км/х
• на осталим путевима брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће
2) отпочне и управља моторним возилом уколико има у организму алкохола односно психоактивних супстанци
3) управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 06,00 часова
4) за време вожње користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију, односно опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку
5) управља возилом категорије В чија снага мотора прелази 80 кW, осим ако је под надзором члана породице, који се налази у том возилу и који има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије В у трајању од најмање пет година
6) Возач који има пробну возачку дозволу за управљање возилом категорије Б, док не наврши 18 година живота, не сме да управља возилом без надзора лица које се налази у том возилу и које има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије Б у трајању од најмање пет година
7) Возач може превозити највише три лица, укључујући и лице које врши надзор
8) Лице које врши надзор дужно је да се стара да возач возилом управља на безбедан начин и у складу са прописима
9) Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебном ознаком „П”, која мора бити на видљивом месту са предње и задње стране возила.