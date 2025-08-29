ПРВО ТЕМЕЉНО ЧИШЋЕЊЕ Одложен испитни рок на Филозофском факултету у Новом Саду, по налогу Санитарне инспекције ЕВО КАДА ЋЕ СЕ ПОЛАГАТИ

broken clouds
29.08.2025. 21:57 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
д
Фото: Танјуг/Сашка Дробњак

Декан Филозофског факултета у Новом Саду Миливој Алановић донео је данас одлуку, након ванредног инспекцијског надзора зграде факултета, да се испитни рок одложи за седам дана, тј. за 8. септембар, а због радњи које треба предузети како би се испунио налог Санитарне инспекције.

Како је наведено на сајту тог факултета, инспекцијски надзор је трајао од 9.00 до 16.00 часова, а с обзиром на захтевност радњи које је потребно предузети у циљу испуњавања налога Санитарне инспекције, декан је донео такву одлуку о којој су студенти обавештени путем личних налога на платформи еСтудент.

Предмет ванредног инспекцијског надзора зграде Факултета били су општи санитарни услови, хигијена и контрола спровођења DDD мера.

"На основу решења бр. 003600289 2025 80253 002 001 530 072, а услед процењеног високог степена ризика (И), наложено је неодложно поступање у циљу успостављања неопходних санитарних и хигијенских услова за боравак већег броја студената и запослених у згради", наведено је на сајту факултета.

Деканат Филозофског факултета у Новом Саду још једном је у саопштењу позвао студенте у блокади на дијалог.

"Ову прилику користимо да студенте у блокади још једном позовемо на отворен и конструктиван дијалог који ће довести до проналажења обострано прихватљивог модалитета за њихове даље активности. То на првом месту подразумева несметано функционисање установе, што укључује и одржавање испита у згради Факултета за преко 1.000 студената који су поднели пријаве за полагање готово 3.000 испита у првом испитном року", наведено је на сајту факултета.

Подсећа се да је блокада тог факултета започела 2. децембра прошле године, а факултет је у више наврата био у тоталној блокади и у том периоду, евиденцију улазака у зграду и излазака из ње, водили су искључиво студенти у блокади.

 Научно-наставно веће крајем јула усвојило је календар надокнаде испитних рокова, који је подразумевао покретање предиспитних и испитних активности од 1. септембра ове године, али се студенти у блокади нису позитивно изјаснили о том плану, не дозвољавајући одржавање испита у згради Факултета.

У уторак, 26. августа декан и продекан за финансијско-организационе послове, заједно са групом од двадесетак запослених, ушли су у зграду Факултета нешто после 5.30.

Декан Миливој Алановић је обавио разговор са затеченим студентима, предочио им је разлоге за овакав поступак и обавестио их да је потребно да напусте зграду након што преузму своје личне ствари.

Након тога, започела су масовнија окупљања студената, професора и других грађана испред главног улаза у Факултет, а декан је ступио у контакт са студентима у блокади, тражећи да путем имејла доставе предлоге за разрешење настале ситуације.

Међутим, они су изнели захтев да полиција и сви присутни напусте просторије Факултета, као и да се студентима у блокади омогући повратак у зграду.

Декан их је обавестио да такав захтев није прихватљив, те је након 22 сата дошло до првих инцидената испред главног улаза у зграду Факултета, подсећа се у саопштењу.

 

