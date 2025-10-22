ПТИЦЕ ИЛИ ВЕТРОТУРБИНЕ? Контроверзни пројекат на Пештерској висоравни узнемирио стручњаке
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије (ДЗППС) поднело је примедбе на документацију везану за изградњу ветроелектране „Корита” на јужним падинама Пештерске висоравни са црногорске стране границе, која би директно угрозила сеобу птица водених станишта са Пештерског поља ка југу.
У плану је да се постави 11 ветротурбина на гребену дуж границе Србије и Црне горе, од чега пет на планину Жилиндар, четири на Караџино брдо и Крушчицу и по једна на Врхове и Моравски крш.
– Вишеструке су опасности и нелогичности везане за реализацију овог пројекта јер се ова површина налази директно на коридору сеобе птица водених станишта са Пештерског поља јужно према најближим одмаралиштима на Улцињској солани и Медитерану у целини – кажу у ДЗППС.
Према посматрањима са терена и подацима добијеним преко сателитских одашиљача, закључено је да поменути гребен представља значајно подручје за прелет белоглавих супова. Посебно је проблематично то што се на свега осам километара ваздушне линије од локације ветрогенератора налази хранилиште за лешинаре на Пештерском пољу код брда Тројан, које треба да им обезбеди опстанак, а не да привлачи птице у опасну зону. Постављање ветротубина на овај гребен представљало би проблеми за реинтродукцију лешинара у Црну Гору што јесте постављено као један од приоритета у заштити птица.
– Жалосно је што Студија процене утицаја (СПУ) на животну средину није узела у обзир јавнодоступне податке о птицама Пештерске висоравни и сагледала ширу слику о кретању птица и хранилишту лешинара, већ је уместо тога анализирала присуство укупно 56 врста, колико је евидентирано током једне календарске године на предметном подручју, што је необично мали број. Толико врста се само током једног дана у пролеће може забележити са друге стране границе у селу Угао – напомињу у ДЗППС.
Напомињу како се придружују колегама из Центра за заштиту и проучавање птица Црне Горе (ЦЗИП) у ставу против изградње ових деструктивних пројеката и апелују надлежнима у Црној Гори да зауставе овај штетан пројекат.