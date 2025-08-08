clear sky
„Пукотина није конструкцијска“ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ: Пруга код Чортановаца безбедна

08.08.2025. 16:00 16:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
с
Фото: Dnevnik (Vanja Fifa)

БЕОГРАД: Стручна лица и одговорни представници извођача радова обишли су брзу пругу код Чортановаца.

То су урадилиповодом снимака и коментара који су се појавили на друштвеним мрежама у којима се тврди да је на наведеној локацији напукао потпорни зид који држи пругу, и том приликом утврдили да носеће конструкције нису оштећене и да пукотине нису конструкцијске природе, саопштили су данас из "Инфраструктуре железнице Србије". 

Како се наводи, носеће конструкције раде потпуно нормално и осигуравају неопходну безбедност саобраћаја, па нема никаквих разлога за било какво изазивање панике и узнемирености код грађана.

Две пукотине захтевају материјале завршне обраде, а отклањање оваквих недостатака естетске природе представља уобичајену праксу редовног одржавања у зони одговорности крајњег корисника инфраструктуре. 

Наводи се да ће ови недостаци бити отклоњени у оквиру текућег одржавања и додаје се да безбедност грађана и железничког саобраћаја на овој деоници брзе пруге није угрожена.

Извођачи радова и "Инфраструктура железнице Србије" у најкраћем року отклониће ову примедбу, а железнички саобраћај између Београда и Петроварадина наставља несметано и редовно да се одвија, наводи се у саопштењу.

брза пруга чортановци инфраструктуре железнице
Вести Друштво
