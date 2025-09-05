РАК ЈЕТРЕ ЧЕСТО ПРОЛАЗИ „ИСПОД РАДАРА” Препознавање ових суптилних симптома може спасти живот!
Рак јетре је један од подмуклих канцера, чији се главни симптоми испољавају тек у поодмаклој фази, када су могућности за излечење минималне, а један од најбитнијих јавља се током јела.
Рак јетре је болест која се убраја у најсмртоносније врсте рака у свету. Примарни почиње у јетри, док се секундарни шири на друге делове тела.
Рано откривање отвара врата третманима попут операције или трансплантације који би могли искоренити болест. No NHS Inform истиче да се већина случајева открије прекасно за операцију или комплетно лечење.
Америчко друштво за борбу против рака понавља изазов раног уочавања, а симптоми често остају испод радара док не узнапредују. Међутим, Џозеф Амбани, лекар, тачно је одредио „прве” знакове упозорења који се појављују током оброка и „у раној фази” болести.
– Људи који живе са раком јетре изгубиће апетит за храном или неће моћи да једу толико као пре због нелагоде у трбуху или мучнине. Осим тога, оболели од ове болести могу чак да после узимања малих количина хране осећају бол и непријатност у стомаку. Често се појављује и мучнина. Промене у апетиту су обично црвена заставица и могу да буду знак озбиљних болести, укључујући и рак јетре који често пролази „испод радара” због својих суптилних симптомa – каже доктор Амбани.
Попис раних симптома, како је навео Амбани, укључује болове у трбуху, необјашњиви губитак тежине, губитак апетита, жутицу, повећање абдомена због накупљања течности, отежано дисање, умор и мучнину или повраћање. Амбани наглашава важност опреза:
– Како бисте препознали потенцијални рак јетре, обратите пажњу на знакове упозорења у свом телу – преноси „Mirror”.
Симптоми рака јетре
Рак који почиње у јетри (примарни рак јетре) обично не узрокује симптоме у раним фазама. Када имате симптоме, они могу укључивати:
- мршављење
- жутило коже и беоњача (жутица)
- свраб
- осећај да сте болесни
- отечен трбух (абдомен)
- губитак апетита или осећај ситости након јела малих количина
- бол у трбуху
- квржицу на десној страни трбуха
- бол у десном рамену.
Посетите се свог лекара опште праксе ако имате било који од ових симптома. Имајте на уму да примарни рак јетре није уобичајен и ови симптоми могу бити узроковани другим стањима. Али важно је да их лекар прегледа.
– Симптоми се разликују зависно о томе где је рак. Неки симптоми, попут свраба, узроковани су жутицом. Симптоми рака јетре често су прилично нејасни, попут мучнине и губитка апетита – каже.