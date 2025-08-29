РЕГИОН ТРЕСЕ НОВО НЕВРЕМЕ Црвени метеоаларм у три државе, Далмација већ на удару, олуја стиже са југозапада ОБИЛНА КИША УЗ ЈАКУ ГРМЉАВИНУ НА ПУТУ КА СРБИЈИ
Након што је обилна киша јутрос погодила Истру, нарочито словеначки део, опасна метеоролошка појава приближава се Јадрану и Далмацији.
Метеоролози прогнозирају како Далмацију очекује израженије грмљавинско невреме током вечери.
Тренутно је на снази црвени метеоаларм за Истру и Далмацију, док је остатак Хрватске у наранчастом.
"За подручје северног и средњег Јадрана (Ријечка, Книнска и Сплитска регија) Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) издао је највиши степен упозорења, црвено упозорење, због грмљавинског невремена које се очекује током послиеподневних и вечерњих сати, а које би могло бити праћено јаким и олујним ветром и обилном кишом и довести до бујичних и урбаних поплава".
Нестабилно време захватиће данас и унутрашњост земље, најпре ће захватити Загребачку и Карловачку регију, а потом и источне крајеве земље (Осјечка регија). Очекују се грмљавинска невремена, локално и град, уз пролазно јак и олујни северозападни ветар.
Потоп у Истри
До 9 сати и 30 минута тако је у Бујама већ пало екстремних 135 mm падавина. Тиме је поновно премашена количина коју ваља очекивати у целом месецу. Осим у Бујама, обилна киша пада и у Новиграду и Умагу где се количина већ приближава 50 mm. ДХМЗ је издао жуто и наранчасто упозорење за целу државу.
Кишовито и тмурно време очекује се и сутра. ДХМЗ је најавио местимичну кишу, али и израженије пљускове с грмљавином.
(Telegraf.rs)