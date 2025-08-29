scattered clouds
РЕГИОН ТРЕСЕ НОВО НЕВРЕМЕ Црвени метеоаларм у три државе, Далмација већ на удару, олуја стиже са југозапада ОБИЛНА КИША УЗ ЈАКУ ГРМЉАВИНУ НА ПУТУ КА СРБИЈИ

29.08.2025. 19:49 19:52
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Након што је обилна киша јутрос погодила Истру, нарочито словеначки део, опасна метеоролошка појава приближава се Јадрану и Далмацији.

Метеоролози прогнозирају како Далмацију очекује израженије грмљавинско невреме током вечери.

Тренутно је на снази црвени метеоаларм за Истру и Далмацију, док је остатак Хрватске у наранчастом.

"За подручје северног и средњег Јадрана (Ријечка, Книнска и Сплитска регија) Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) издао је највиши степен упозорења, црвено упозорење, због грмљавинског невремена које се очекује током послиеподневних и вечерњих сати, а које би могло бити праћено јаким и олујним ветром и обилном кишом и довести до бујичних и урбаних поплава".

Нестабилно време захватиће данас и унутрашњост земље, најпре ће захватити Загребачку и Карловачку регију, а потом и источне крајеве земље (Осјечка регија). Очекују се грмљавинска невремена, локално и град, уз пролазно јак и олујни северозападни ветар.

d
Фото: ОВО НЕВРЕМЕ СЕ ПОЛАКО АЛИ СИГУРНО ПРИБЛИЖАВА И СРБИЈИ / Windy.com

Потоп у Истри

До 9 сати и 30 минута тако је у Бујама већ пало екстремних 135 mm падавина. Тиме је поновно премашена количина коју ваља очекивати у целом месецу. Осим у Бујама, обилна киша пада и у Новиграду и Умагу где се количина већ приближава 50 mm. ДХМЗ је издао жуто и наранчасто упозорење за целу државу.

Кишовито и тмурно време очекује се и сутра. ДХМЗ је најавио местимичну кишу, али и израженије пљускове с грмљавином.

(Telegraf.rs)

 

Вести Друштво
