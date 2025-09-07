РЕТКА ПОЈАВА НА НЕБУ ВЕЧЕРАС Потпуно помрачење Месеца, а ево где ће моћи да се прати "уживо"
Потпуно помрачење Месеца моћи ће у целости да се посматра вечерас из Србије, саопштено је из Астрономског друштва "Руђер Бошковић" из Београда.
Како се наводи, у Србији ће се Месец делимично помрачен појавити на истоку у вечерњим сатима, а у Београду ће изаћи у 19 часова.
Потпуно помрачен ће бити од 19.30 до 20.52.
Последњи контакт са Земљином сенком ће бити у 21.56, а са тешко уочљивом полусенком у 22.56.
Уколико буде ведро Београђани ће ову интересантну појаву уз стручне коментаре моћи да прате и са терасе Народне опсерваторије на Калемегдану.
Овај феномен моћи ће и организовано да се прати преко интернета захваљујући Астрономској опсерваторији Београд.
Посматрање ће бити организовано са Астрономске станице Видојевица. Програм ће почети у 19.00, а пренос уживо ће бити са Јутјуб канала Астрономска Опсерваторија у Београду, где ће коментатор и оператер бити Миодраг Секулић из Астрономске опсерваторије у Београду.
Програм преноса:
• 19.00 - почетак преноса уживо, излазак Месеца изнад хоризонта, делимично помрачење,
• 19.30 - почетак потпуног помрачења,
• 20.00 - презентација одређивање даљина у Сунчевом систему феноменима везаним за Земљу, Месец и Сунце, Бранислав Вукотић, Астрономска опсерваторија у Београду,
• 20.55 - завршетак потпуног помрачења и почетак изласка Месеца из Земљине сенке,
• 21.55 - завршетак помрачења и крај преноса.
Све фазе помрачења ће моћи да се посматрају из Индије, Кине, централне Русије, Казахстана и западне Аустралије, а неће се видети ни из Северне ни из Јужне Америке.
Према проценама, ову појаву моћи ће да види око 77 одсто становника Земље.
За време помрачења Месец пролази кроз Земљину сенку, а до његове површине од Сунчеве беле светлости кроз Земљину атмосферу пролази само црвена боја, па Месец има бакарноцрвену боју, због чега се на Западу често назива "крвави Месец".
Помрачење Месеца се прати голим оком.