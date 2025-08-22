РХМЗ ПАЛИ АЛАРМЕ, СТИЖЕ ХАОС ИЗ КОМШИЛУКА! Невреме из Хрватске јурца ка Србији, ови градови су први на удару
У Србији данас променљиво облачно и нестабилно са кишом, пљусковима и грмљавином уз пад температуре и јак северозападни ветар, који ће у Војводини и у брдско - планинским пределима јужне Србије достизати и ударе олујне јачине.
Рано јутрос РХМЗ објавио је упозорење за Србију на временске непогоде, тачније пљускове и грмљавину.
- Плјускови и грмлјавине који се на подручју Србије очекују данас локално ће бити праћени градом и јаким или олујним ветром. Највећа вероватноћа појаве града је у области од западне и југозападне Србије преко Шумадије и Поморавлја далје на исток землје, док ће услова за краткотрајно јак или олујни ветар бити и северније и јужније од ове области. За конкретне локације издаваће се хитна упозорења један до два часа унапред - наводи се у упозорењу РХМЗ.
Осим тога, РХМЗ је за данас попалио метеоаларме на подручју целе земље.
Тако је у Београду, Бачкој, Банату, Срему и Косову и Метохији на снази жути метеоаларм који указује на то да време може бити опасно. Овим крајевима прети опасност од грмљавина, кише, и ветра.
На подручју запада, југозапада, југоистока, истока Србије, као и Шумадије и Поморавља на снази је наранџасти метеоаларм који значи да је време опасно. Овим крајевима прети опасност од грмљавина, кише, и ветра,
Где се очекује невреме
Локално се очекују грмљавинске непогоде са градом са највећом вероватноћом у области од западне и југозападне Србије, преко Шумадије и Поморавља даље на исток земље.
Најнижа температура, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, биће од 14 до 21, а највиша од 24 до 31 степен.
У Србију стиже "хаос" из Хрватске
Како се може видети на сајту Време радар, најјачи удар невремена у Србију стиже управо из Хрватске. Из Загреба невреме ће се прво спустити у Босну, а затим се очекује да олуја око 11 часова најпре погоди Београд, а затим и Руму, Инђију, Панчево, Смедерево, Смедеревску Паланку, Зрењанин и Сремску Митровицу.
Време за викенд
За викенд биће суво уз пријатније температуре - смењиваће се сунчани периоди и променљива облачност, а киша је могућа тек у недељу крајем дана, у току ноћи и понедељак ујутро углавном у деловима западне и централне Србије.
Максималне температуре од 23 до 26 степени, на крајњем југу и до 29 степени.
Почетком наредне седмице поново топлије, а пролазне падавине могуће су у среду, 27. августа.