clear sky
30°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РХМЗ УПОЗОРАВА Не опуштајте се и сутра нас чека тропски дан ТЕМПЕРАТУРА ДО 38 СТЕПЕНИ

11.08.2025. 12:12 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (Р. Хаџић)

БЕОГРАД: У Србији ће сутра бити сунчано и веома топло, с ветром слабим и умереним, источним и североисточним, док ће се најнижа температура кретати од 14 до 20 степени, а највиша од 32 до 38 степени, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

У Београду ће сутра бити сунчано и топло, уз ветар слаб, источни и североисточни и најнижом температуром од 17 до 20 степени, а највишом око 32 степена.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 19. августа, у већем делу периода преовлађиваће сунчано и веома топло са максималним температурама углавном у интервалу од 34 до 39 степени.

У недељу, 17. августа, на северу и западу, а у понедељак, 18. августа, и у осталим крајевима, уз променљиву облачност, понегде се очекује краткотрајна киша или пљусак с грмљавином уз мањи пад температуре.

РХМЗ врућине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај