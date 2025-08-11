РХМЗ УПОЗОРАВА Не опуштајте се и сутра нас чека тропски дан ТЕМПЕРАТУРА ДО 38 СТЕПЕНИ
БЕОГРАД: У Србији ће сутра бити сунчано и веома топло, с ветром слабим и умереним, источним и североисточним, док ће се најнижа температура кретати од 14 до 20 степени, а највиша од 32 до 38 степени, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
У Београду ће сутра бити сунчано и топло, уз ветар слаб, источни и североисточни и најнижом температуром од 17 до 20 степени, а највишом око 32 степена.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 19. августа, у већем делу периода преовлађиваће сунчано и веома топло са максималним температурама углавном у интервалу од 34 до 39 степени.
У недељу, 17. августа, на северу и западу, а у понедељак, 18. августа, и у осталим крајевима, уз променљиву облачност, понегде се очекује краткотрајна киша или пљусак с грмљавином уз мањи пад температуре.