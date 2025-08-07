few clouds
РХМЗ ПАЛИ АЛАРМЕ, СТИГЛО И УПОЗОРЕЊЕ: Сутра се очекује пораст температуре, током викенда ЈОШ ТОПЛИЈЕ

Фото: Dall-e, AI, I. R. Dnevnik

БЕОГРАД: Од сутра се, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) очекује пораст температуре, тако да ће за дане викенда и током већег дела наредне седмице бити веома топло, у већини места од 34 до 38 степени, локално и више.

Преовладаваће сунчано и топло време. Дуваће слаб до умерен, променљив ветар. 

Најнижа температура биће од 13 до 20 степени, а највиша од 31 до 35 степени.

Идућих седам дана очекује се претежно сунчано и веома топло време са максималном температуром у већини места од 34 до 38 степени, локално и више.

