РХМЗ УПОЗОРАВА Температуре иду ДО НЕСНОСНИХ 40 СТЕПЕНИ! Црвени аларм у више региона ЕВО ГДE ЋЕ БИТИ НАЈГОРЕ
РХМЗ упозорава на изразито високе температуре током наредних дана које ће достићи и преко 38 степени
УВ индекс је веома висок, препоручене су мере заштите од сунчевог зрачења.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорава на високе температуре у Србији и да ће наредних дана бити све топлије! За викенд и током већег дела следеће седмице биће веома топло са максималним температурама у већини места од 34 до 38 степени, локално и више.. Издато је и упозорење на високе температуре ваздуха за Београд које ће бити између 34 и 38 степени.
Веменска прогноза за Србију и Београд за суботу
У Србији ће данас бити сунчано и веома топло. Ветар ће бити слаб до умерен, променљив.
Најнижа температура ваздуха ће бити од 14 до 21 степен, а највиша од 34 до 37 степени.
-Прогнозиране вредности УВ индекса за 9. август биће у категорији веома опасне појаве на целој териториј Србије – упозорава РХМЗ.
При овим опасним условима ултраљубичастог зрачења потребно је применити мере заштите:
- УВ зрачење може оштетити кожу, очи, имуни систем и изазвати опекотине
- потребно је смањити излагање сунцу у периоду од 11 до 16 часова и у потпуности применити мере предострожности (користити заштитне шешире, наочари и крему; препоручује се боравак у хладовини)
- деца и адолесценти су посебно осетљиви на УВ зрачење те је неопходно предузети додатне мере заштите
Упозорења се односе на дуготрајан боравак на сунцу, а у дану са појачаним степеном облачности мере опрезности могу бити ублажене у зависности од количине и врсте дневне облачности.
Према нивоу упозорења за индекс топлотног стреса (THI) данас су могући топлотни грчеви и замор.
На снази је „наранаџасти“ метеоаларм због екстремно високе температуре.
-Време је опасно. Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње. Треба бити врло обазрив, свестан ризика и редовно информисан о детаљима очекиваних метеоролошких услова. Пратити савете које дају надлежне државне службе – поручују из РХМЗ.
Веома опасна временска ситуација, нарочито када траје неколико узастопних дана
- Угрожени су хронични болесници, лица под терапијом, медицинском контролом и метеоропате Угрожене су и животиње
- Веома су повољни временски услови за појаву шумских или других пожара
- Неповољни су услови за снабдевање електричном енергијом
- Проблеми у саобраћају
У Београду ће бити сунчано време. Минимална температура ће бити 21 степен, максимална 36 степени.
Временска прогноза за Србију и Београд за недељу
Према временској прогнози РХМЗ, 10. августа у Србији ће бити сунчано и веома топло. Ветар ће бити слаб и умерен, источни и југоисточни, крајем дана на северу у скретању на северни. Најнижа температура од 15 до 22 степени, а највиша од 35 до 39 степени.
У целој Србији су прогнозиране вредности за недељу у категорији веома опасне појаве, док су према THI индексу у поједијим деловима топлотни грчеви вероватни, у појединим деловима су топлотни грчеви могући и могућ је замор.
Због температуре веће од 35 степени на снази је „наранџасти" метеоаларм у:
- Војводини
- западној Србији
- југозападној Србији
„Црвени" метеоеларм је на снази због температуре веће од 38 степени у:
- Београду
- Шумадији
- Поморављу
- источној Србији
- југоисточној Србији
-Време је врло опасно. Прогнозиране су нарочито опасне временске појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати велику материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња. Треба се често информисати о детаљима очекиваних метеоролошких услова и ризика. Следити наредбе и савете надлежних државних служби – упозорава РХМЗ.
У Београду ће бити сунчано. Минимална температура ће бити 22 степена, а максимална 38 степени.
Временска прогноза за Србију и Београд до 17. августа
У понедељак, 11. августа, и уторак, 12. августа, у целој земљи ће бити сунчано и веома топло. Првог дана следеће седмице ветар ће бити слаб и умерен, северни и североисточни. Најнижа температура ће бити од 15 до 23 степени, а највиша од 34 до 39 степени.
У Београду ће у понедељак бити углавном сунчано, најнижа температура 23 степени, највиша 35 степени.
У уторак ће ветар бити слаб и умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од 15 до 22 степени, а највиша од 34 до 37 степени.
У Београду ће у уторак бити углавном сунчано. Минимална температура 22 степени, максимална 34 степени.
-Од 13. до 17. августа биће претежно сунчано и веома топло – најавио је РХМЗ.