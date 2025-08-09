clear sky
РХМЗ УПОЗОРАВА Температуре иду ДО НЕСНОСНИХ 40 СТЕПЕНИ! Црвени аларм у више региона ЕВО ГДE ЋЕ БИТИ НАЈГОРЕ

РХМЗ упозорава на изразито високе температуре током наредних дана које ће достићи и преко 38 степени

УВ индекс је веома висок, препоручене су мере заштите од сунчевог зрачења.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорава на високе температуре у Србији и да ће наредних дана бити све топлије! За викенд и током већег дела следеће седмице биће веома топло са максималним температурама у већини места од 34 до 38 степени, локално и више.. Издато је и упозорење на високе температуре ваздуха за Београд које ће бити између 34 и 38 степени.

Веменска прогноза за Србију и Београд за суботу

У Србији ће данас бити сунчано и веома топло. Ветар ће бити слаб до умерен, променљив.

Најнижа температура ваздуха ће бити од 14 до 21 степен, а највиша од 34 до 37 степени.

-Прогнозиране вредности УВ индекса за 9. август биће у категорији веома опасне појаве на целој териториј Србије – упозорава РХМЗ.

При овим опасним условима ултраљубичастог зрачења потребно је применити мере заштите:

  • УВ зрачење може оштетити кожу, очи, имуни систем и изазвати опекотине
  • потребно је смањити излагање сунцу у периоду од 11 до 16 часова и у потпуности применити мере предострожности (користити заштитне шешире, наочари и крему; препоручује се боравак у хладовини)
  • деца и адолесценти су посебно осетљиви на УВ зрачење те је неопходно предузети додатне мере заштите

Упозорења се односе на дуготрајан боравак на сунцу, а у дану са појачаним степеном облачности мере опрезности могу бити ублажене у зависности од количине и врсте дневне облачности.

Према нивоу упозорења за индекс топлотног стреса (THI) данас су могући топлотни грчеви и замор.
На снази је „наранаџасти“ метеоаларм због екстремно високе температуре.

-Време је опасно. Прогнозиране су опасне временске појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње. Треба бити врло обазрив, свестан ризика и редовно информисан о детаљима очекиваних метеоролошких услова. Пратити савете које дају надлежне државне службе – поручују из РХМЗ.

Веома опасна временска ситуација, нарочито када траје неколико узастопних дана

  • Угрожени су хронични болесници, лица под терапијом, медицинском контролом и метеоропате Угрожене су и животиње
  • Веома су повољни временски услови за појаву шумских или других пожара
  • Неповољни су услови за снабдевање електричном енергијом
  • Проблеми у саобраћају


У Београду ће бити сунчано време. Минимална температура ће бити 21 степен, максимална 36 степени.

Временска прогноза за Србију и Београд за недељу

Према временској прогнози РХМЗ, 10. августа у Србији ће бити сунчано и веома топло. Ветар ће бити слаб и умерен, источни и југоисточни, крајем дана на северу у скретању на северни. Најнижа температура од 15 до 22 степени, а највиша од 35 до 39 степени.
У целој Србији су прогнозиране вредности за недељу у категорији веома опасне појаве, док су према THI индексу у поједијим деловима топлотни грчеви вероватни, у појединим деловима су топлотни грчеви могући и могућ је замор.
Због температуре веће од 35 степени на снази је „наранџасти" метеоаларм у:

  • Војводини
  • западној Србији
  • југозападној Србији


„Црвени" метеоеларм је на снази због температуре веће од 38 степени у:

  • Београду
  • Шумадији
  • Поморављу
  • источној Србији
  • југоисточној Србији


-Време је врло опасно. Прогнозиране су нарочито опасне временске појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати велику материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња. Треба се често информисати о детаљима очекиваних метеоролошких услова и ризика. Следити наредбе и савете надлежних државних служби – упозорава РХМЗ.

У Београду ће бити сунчано. Минимална температура ће бити 22 степена, а максимална 38 степени.

Временска прогноза за Србију и Београд до 17. августа

У понедељак, 11. августа, и уторак, 12. августа, у целој земљи ће бити сунчано и веома топло. Првог дана следеће седмице ветар ће бити слаб и умерен, северни и североисточни. Најнижа температура ће бити од 15 до 23 степени, а највиша од 34 до 39 степени.
У Београду ће у понедељак бити углавном сунчано, најнижа температура 23 степени, највиша 35 степени.

У уторак ће ветар бити слаб и умерен, источни и југоисточни. Најнижа температура од 15 до 22 степени, а највиша од 34 до 37 степени.

У Београду ће у уторак бити углавном сунчано. Минимална температура 22 степени, максимална 34 степени.

-Од 13. до 17. августа биће претежно сунчано и веома топло – најавио је РХМЗ.

