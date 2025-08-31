РОДИТЕЉИ ПРВА ЛИНИЈА ОДБРАНЕ Децу на интернету треба штитити разговором и личним примером ОНЛАЈН ПРЕДАТОРИ ВРЕБАЈУ, ПРОБУДИТЕ СЕ
Током 2025. године ухапшено је 30 особа због сексуалне експлоатације деце, а у међународним акцијама оборена је и једна од највећих светских педофилских platformi, "Kidflix", навело је Министарство унутрашњих послова Републике Србије.
Како истичу, најважнија заштита детета на интернету и у онлајн простору су родитељи, а да су најбоља одбрана од подршка, разговор и лични примери.
"Поставите правила заједно, разговарајте о 'пријатељима са мреже', препознајте промене у понашању и будите пример", само су неке од смерница које је навело министарство.
Док се деца играју, уче и друже на интернету, МУП брине да та игра буде безбедна, наводи се у објави министарства на Инстаграму и додаје се да интернет може бити диван простор за учење и дружење, али и место где вребају они који немају добре намере.
Како МУП истиче, 86 одсто деце у Србији користи интернет свакодневно, 74 одсто има налог на друштвеним мрежама, а свако треће дете је имало неко негативно искуство на интернету, наводи се у објави на Инстаграму.
Служба за борбу против високотехнолошког криминала МУП-а свакодневно ради на томе да открије и спречи онлајн предаторе, спроводи превенцију са Националним контакт центром сарађује са међународним партнерима да би деца била безбедна где год да се налазе.
"Ваше дете можда види само екран, али иза њега постоји читава мрежа заштите. Заједно чувамо њихово детињство и у дигиталном свету", нагласило је министарство.