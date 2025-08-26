few clouds
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
СА 40 °C НА ОЛУЈНО НЕБО Када се очекује пад температуре, киша и град

26.08.2025. 15:39
Дневник
телеграф/Дневник
Србија ће наредних дана бити под утицајем снажног циклона са севера Атлантика, односно бившег урагана Ерин. Овај снажан циклон донеће северозападним пределима Европе јаке и олујне ветрове, уз обилне пљускове и грмљавинске олује.

Иако је овај снажан циклон изгубио карактеристике урагана и тропског система и даље је реч о олуји еквавилентој урагну са ударима ветра између Ирске и Исланда од 160 км/х. Дакле, центар циклона налази се између Ирске и Исланда, а таласи на отвореном делу Атлантика су и до 15 метара, а дуж западне обале Ирске и до 12.

Утицај циклона остиће све до Француске, Бискајског залива и севера Шпаније.
Циклон ће према европском копну и нашем подручју условити снажна јужна струјања и прилив вреле ваздушне масе са севера Африке, па ће максимална температура у четвртак и петак бити изнад 35 степени, а у петак локално и до 39-40 степени.

Најврелије биће на југоистоку Србије и у јужном делу Поморавља. Дуваће јак југоисточни ветар, а у кошавском подручју очекују се олујни удари од 80 км/х. Ветар ће бити фенског ефекта и то ће додатно загревати ваздух. Осетне топлије биће и ноћи, а у Београду, деловима Војводине и у кошавском подручју ноћи ће бити тропске, с обзиром на то да се минимална температура неће спуштати испод 20 степени.

Потом ће снажан циклон са севера Атлантика условити формирање секундарног изнад Алпа и централног Медитерана, уз грмљавинске олује и веома обилне пљускове, а на најјачем удару наћи ће се Италија, као и шира област Алпа.

У суботу ће преко нашег подручја прећи хладни фронт и секундарни циклон са централног Медитерана, па се у Србији очекује јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином. Очекују се обилније падавине, понегде и грмљавинске олује са градом, јаким громовима и обилним пљусковима. На појединим локацијама очекује се да падне и више од 50 литара кише по квадратном метру, уз опасност од поплава и бујица.

На удару ће се прво наћи северни и западни делови Србије, средином дана централни, а до краја дана и остатак земље. У недељу осетно свежије, ујутро са кишом, пљусковима и грмљавином, током дана разведравање.

временска пргноза временска прогноза Србија временске прилике
