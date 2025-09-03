ВОДЕЋИ УЗРОК СМРТИ МЕЂУ МЛАДИМА ЈЕ САМОУБИСТВО
СА ДУШЕВНИМ БОЛЕСТИМА БОРИ СЕ ВИШЕ ОД МИЛИЈАРДУ ЉУДИ Ментално здравље не сме да се занемари
Више од милијарду људи глобално болује од менталне болести, док су анксиозност и депресија најчешће дијагнозе и утичу на све заједнице, људе свих узраста и прихода, показују подаци које је објавила Светска здравствена организација (СЗО).
Наводи се да, иако су многе земље ојачале политике и програме за ментално здравље, потребна су већа улагања и акције на глобалном нивоу како би се прошириле услуге заштите и унапређења менталног здравља људи. Анксиозност и депресија представљају други највећи разлог за дугорочни инвалидитет и повећавају трошкове здравствене заштите за пацијенте и породице, док истовремено наносе значајне економске губитке на глобалном нивоу, наводи се на сајту СЗО.
Упркос глобалним напорима, напредак у смањењу самоубистава је пренизак да би се испунио Циљ одрживог развоја Уједињених нација о смањењу стопе самоубистава за једну трећину до 2030. године, а очекује се да ће се постићи смањење од само 12 одсто. Трошкови здравствене заштите су значајни, али индиректни трошкови, посебно због губитка продуктивности услед болести, су далеко већи, а глобална економија због анксиозности и депресије губи око билион америчких долара сваке године.
Ови налази наглашавају хитну потребу за одрживим улагањима, снажнијим одређивањем приоритета и мултисекторском сарадњом како би се проширио приступ заштити менталног здравља, смањила стигма и решили основни узроци менталних стања, наводи СЗО.
Медијална државна потрошња на ментално здравље износи само два одсто укупних здравствених буџета, а земље са високим приходима троше до 65 америчких долара по особи на ментално здравље, земље са ниским приходима троше само 0,04 америчка долара, уз велики недостатак психолошких радника. Интеграција менталног здравља у примарну здравствену заштиту напредује, при чему 71 одсто земаља испуњава најмање три од пет критеријума СЗО, али су само 22 земље су пружиле довољно података за процену покривености услугама за психозу.
Депресија и анксиозност најчешће дијагнозе
Извештај показује да, иако преваленција поремећаја менталног здравља може да варира у зависности од пола, жене су генерално несразмерно погођене генерално, иако су анксиозни и депресивни поремећаји су најчешћи типови поремећаја менталног здравља и код мушкараца и код жена. Истовремено, водећи узрок смрти међу младима у свим земљама и социоекономским ситуацијама је самоубиство, које је у 2021. години, према проценама, извршило 727.000 особа.
У земљама са ниским приходима мање од 10 одсто погођених особа прима негу, у поређењу са преко 50 одсто у земљама са вишим приходима. СЗО позива владе и глобалне партнере да хитно интензивирају напоре ка системској трансформацији система менталног здравља широм света, што укључује праведно финансирање услуга менталног здравља, правне и политичке реформе ради поштовања људских права, одрживо улагање у радну снагу у области менталног здравља и проширење неге засноване на заједници и усмерене на појединца.
- Улагање у ментално здравље значи улагање у људе, заједнице и економије, што је инвестиција коју ниједна земља не може себи приуштити да занемари. Свака влада и сваки лидер имају одговорност да делују хитно и да обезбеде да се заштита менталног здравља не третира као привилегија, већ као основно право за све - рекао је генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус.