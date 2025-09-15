ШАМАР ЈЕ НАСИЉЕ; НЕ ВАСПИТНА МЕРА Ћерка тужила оца, а адвокат открива ТО ЈЕ УВРЕДА ДОСТОЈАНСТВА
ЧАЧАК: Данас свако сваког може да тужи за било шта, а пред суд и руку правде иде се и и због опаљеног шамара. Недавно је забележен случај да је ћерка тужила оца јер јој је опалио шамар и тај случај чека свој епилог.
Да ли шамар може да буде само ситна препирка или озбиљан основ за тужбу и накнаду штете? Одговор на ово питање дао је угледни чачански адвокат Иван Чвркић.
Шамар се у правном смислу може различито посматрати – као насиље у породици, ремећење јавног реда и мира, али и као увреда части и достојанства. Управо та квалификација одређује да ли постоји основ за кривичну, прекршајну или грађанску, парничну одговорност. Генерално, шамар је акт омаловажавања неког лица. Могуће је да се у кривичном или прекршајном поступку донесе осуђујућа пресуда, која касније служи као основ за грађанску тужбу и наплату накнаде штете, рекао је за РИНУ Чвркић.
Он додаје да висина одштете зависи од низа околности: где се шамар догодио, да ли су присутни сведоци, да ли је реч о ближим сродницима или случајном сукобу, као и какав је био интензитет саме увреде и повреде.
– Нема ценовника за овакве ситуације. Сигурно је да шамар на јавном месту, пред већим бројем људи, носи теже последице по част и углед, па самим тим и већи износ одштете, нагласио је адвокат.
У пракси, оштећени могу тражити накнаду неимовинске штете – како за физички бол, тако и за повреду душевног интегритета и угледа.
Колико ће „коштати“ један шамар зависи од тога колико је он повредио личност и у коликој мери је увреда постала јавна.