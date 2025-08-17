overcast clouds
САОБРАЋАЈНИ КОЛАПС У ЧАЧКУ ЗБОГ ГРОМА Семафор у Љубићу ван функције, кружи важан апел за све возаче

17.08.2025. 11:51 11:56
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
колапс
Фото: Рина, илустрација

ЧАЧАК : Квар је већи и неће моћи да буде отклоњен у кратком року

Снажно невреме које је у јутарњим часовима погодило град Чачак направило је огромне проблеме у саобраћају. Наиме, због удара грома, семафор на раскрсници улица Миленка Никшића, Книћанинове и Страјина Лапчевића у Љубићу тренутно није у функцији. Квар је већи и неће моћи да буде отклоњен у кратком року.

– Због удара грома дошло је до квара на семафору на поменутој раскрсници. Апелујемо на све учеснике у саобраћају да поштују постојећу вертикалну и хоризонталну сигнализацију и да повећају опрез док трају радови. Очекујемо да ће квар бити саниран у току сутрашњег дана и да ће семафор већ у поподневним сатима радити у уобичајеном режиму - изјавио је за РИНУ Милан Бојовић, директор ЈП „Градац“.

До тада, возачима и пешацима се саветује додатна пажња због повећаног ризика од саобраћајних незгода на овој прометној локацији.

РИНА

