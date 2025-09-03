У ШАПЦУ ПОКРЕНУТА АКЦИЈА "ЗА ГРАД КОЈИ СЕ ВОЛИ" Донирана средстава за куповину специјализоване опреме као подршка инклузији деце и младих са инвалидитетом (ФОТО)
Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић је у Установи за децу и младе Шабац, присуствовала почетку акције "За град који се воли".
Ова акција је резултат сарадње Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, АЛТА банке и Центра инклузивна Србија, а Установи за децу и младе Шапца донирана су средстава за куповину специјализоване опреме намењене спортским садржајима, чиме је пружена значајна подршка физичким активностима деце и младих.
Барошевић је истакла да Министарство подржава иницијативе које доприносе инклузији и унапређењу квалитета живота деце и младих са инвалидитетом, као и да сарадња са АЛТА банком и Центром инклузивна Србија доказује да је кроз реализацију конкретних програма у области спорта, уметности и образовања могуће обезбедити активно укључивање особа са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота.
Како је нагласила Барошевић, иницијатива "За град који се воли" представља наставак успешне сарадње и заједничког рада да се инклузивне вредности пренесу у свакодневни живот заједнице, а кроз партнерство са АЛТА банком и уз подршку Министарства реализују се програми који повезују децу и младе, стварајући темеље друштва које уважава различитости и негује једнакост.
"Овакве иницијативе важан су корак ка изградњи инклузивне Србије" изјавила је Барошевић, која је захвалила и градоначелнику Шапца Александру Пајићу и његовим сарадницима на сарадњи у изградњи инклузивне Србије.
Из Установе за децу и младе Шабац поручили су да захвални на овој племенитој иницијативи АЛТА банке, која представља значајан допринос заједници, као и да су овакве донације важне за оснаживање и мотивацију младих, посебно младих са инвалиидитетом.