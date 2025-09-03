clear sky
29°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ШАПЦУ ПОКРЕНУТА АКЦИЈА "ЗА ГРАД КОЈИ СЕ ВОЛИ" Донирана средстава за куповину специјализоване опреме као подршка инклузији деце и младих са инвалидитетом (ФОТО)

03.09.2025. 12:36 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк / Ива Бесарабић
Коментари (0)
КОМБО
Фото: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић је у Установи за децу и младе Шабац, присуствовала почетку акције "За град који се воли".

Ова акција је резултат сарадње Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, АЛТА банке и Центра инклузивна Србија, а Установи за децу и младе Шапца донирана су средстава за куповину специјализоване опреме намењене спортским садржајима, чиме је пружена значајна подршка физичким активностима деце и младих.

ша
Фото: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Барошевић је истакла да Министарство подржава иницијативе које доприносе инклузији и унапређењу квалитета живота деце и младих са инвалидитетом, као и да сарадња са АЛТА банком и Центром инклузивна Србија доказује да је кроз реализацију конкретних програма у области спорта, уметности и образовања могуће обезбедити активно укључивање особа са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота.

шабац
Фото: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Како је нагласила Барошевић, иницијатива "За град који се воли" представља наставак успешне сарадње и заједничког рада да се инклузивне вредности пренесу у свакодневни живот заједнице, а кроз партнерство са АЛТА банком и уз подршку Министарства реализују се програми који повезују децу и младе, стварајући темеље друштва које уважава различитости и негује једнакост.
"Овакве иницијативе важан су корак ка изградњи инклузивне Србије" изјавила је Барошевић, која је захвалила и градоначелнику Шапца Александру Пајићу и његовим сарадницима на сарадњи у изградњи инклузивне Србије.

Из Установе за децу и младе Шабац поручили су да захвални на овој племенитој иницијативи АЛТА банке, која представља значајан допринос заједници, као и да су овакве донације важне за оснаживање и мотивацију младих, посебно младих са инвалиидитетом.

шабац
Извор:
Пинк / Ива Бесарабић
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај