САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПУТНИКЕ У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ Заразне болести не уважавају државне границе
Сезона годишњих одмора још увелико траје и многи ће тек кренути на разне стране света.
Зато је као и увек у сезони интензивних путовања добро знати да у оквиру Центра за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Војводине (ИЗЈЗВ), постоји Саветовалиште за путнике у међународном саобраћају. Кроз разговор са надлежним епидемиологом пред путовање у иностранство и/или при повратку у земљу заинтересовани грађани ту могу да добију потребне информације и препоруке за безбедно путовање на жељену дестинацију, са аспекта процене ризика од заразних болести и мера заштите које се препоручују или захтевају пре, током и након боравка у иностранству.
Како наводе, активности Саветовалишта темеље се на чињеници да се у целом свету из године у годину региструје све већи број путника у међународном саобраћају, који посећују удаљене и егзотичне делове света, а у којима владају специфични природни услови и епидемиолошки обрасци заразних болести, а са њима повезани и специфични здравствени ризици. Чињеница је и да заразне болести, односно њихови узрочници, не познају државне границе.
- Без обзира на разлоге путовања, путници у међународном саобраћају су изложени различитим ситуацијама које могу довести до стреса (гужве, вишечасовна чекања, нагло измењене навике у исхрани, промене климатске и временске зоне, нагле промене надморске висине и ваздушног притиска), што може бити узрок слабљења природне отпорности организма на различите (посебно заразне) болести – упозоравају у Институту.
Мере превенције
Процес саветовања са епидемиологом је посебно важан и може укључивати едукацију о општим мерама превенције заразних болести како би се смањили ризици повезане са путовањем (редовно прање руку, избегавање хране из непоузданих локала, коришћење репелената, конзумација флаширане воде и сл), савете за узимања профилаксе против маларије, као и вакцинацију препорученим и/или обавезним вакцинама према Међународном здравственом правилнику. Вакцинација против неких заразних болести - хепатитиса Б, малих богиња, тетануса, варичеле - је могућа код изабраног лекара, док се вакцинација против других заразних болести (жута грозница, трбушни тифус, и сл.) спроводи искључиво у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд, у Амбуланти за путнике у међународном саобраћају.
Како наводе, саветовање пре путовања пружа могућност да се грађанима укаже на здравствене ризике који су специфични за земљу/е где путују (присуство заразних болести, специфичних климатских услова, исправност воде за пиће и сл.), како би се адекватно припремили и предузели мере пре одласка на пут. Такође, важно је и да се унапред информишу о карактеристикама евентуалне појаве здравствених тегоба током боравка, али и оних здравствених тегоба које се могу јавити непосредно након повратка са путовања. Упознавање са овим чињеницама помаже у благовременој процени доношења одлуке јављања лекару.
- Нарочито је значајно, поред саме дестинације и тока пута (преседања и сл.), обратити пажњу и на трајање, начин и сврху путовања, период године када се планира пут, као и планиране активности током пута (излети, сусрети, и сл.), јер сви заједно могу допринети повећању здравственог ризика (инфекције пренете храном и водом, инфекције респираторног тракта, болести које преносе животиње и инсекти, крвно и сексуално преносиве инфекције и сл.) – истичу у Институту.
Разговор са епидемиологом бесплатан
Разговор са епидемиологом можете обавити у ИЗЈЗВ, на другом спрату у соби 54, као и на телефон Саветовалишта: 021/4897-840, сваког радног дана у периоду од 7 до 14 часова. За долазак у саветовалиште, није потребан упут лекара, није потребна здравствена књижица, и није потребно заказивање, а саветовање је потпуно бесплатно.
Путници који су боравили у земљама у којима има обољења која представљају претњу по међународно јавно здравље обавезни да се по повратку у Србију јаве надлежној епидемиолошкој служби према месту боравка ради праћења свог здравственог стања и евентуалног спровођења здравственог надзора.