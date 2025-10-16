САВЕЗ СЛЕПИХ У СМЕДЕРЕВУ ОБЕЛЕЖИО ЈУБИЛЕЈ Барошевић: Градимо инклузивно друштво
Градска организација Савеза слепих Србије Смедерево обележила је 15. октобра 2025. године велики јубилеј - 70 година постојања и рада, а истовремено је била домаћин централне манифестације поводом Међународног дана слепих и Светског дана белог штапа.
Свечана академија одржана је у Концертној дворани Центра за културу у Смедереву, уз присуство представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Савеза слепих Србије, начелника Подунавског округа, представника Града Смедерева, институција, установа, партнерских организација и друштвено одговорних компанија.
Догађај је одржан под покровитељством Града Смедерева, уз подршку ресорних министарстава, Савеза слепих Србије и бројних донатора.
Присутнима су се обратили Биљана Барошевић, помоћница министра за рад, Александар Радосављевић, помоћник министра за људска и мањинска права, Милан Стошић, председник Савеза слепих Србије, као и председник Скупштине града Смедерева Милан Перић. У својим говорима истакли су значај заједничког рада на унапређењу услова за слепе и слабовиде особе, као и важност инклузије у свим сегментима друштва.
Председница Градске организације Јелена Стојановић захвалила се свима који су током година подржавали рад организације и најавила да ће се у наредном периоду наставити са активностима које доприносе квалитетнијем животу слепих и слабовидих, али и свих особа са инвалидитетом.
У оквиру академије прочитан је проглас Савеза слепих Србије, којим се јавности скреће пажња на права и потребе слепих особа, као и на улогу друштва у њиховом оснаживању.
Културно-уметнички део програма имао је инклузиван карактер — наступили су чланови АНИП-а, ученици школе „Вељко Рамадановић“ из Земуна и смедеревске основне и средње школе.
На свечаности су додељене захвалнице институцијама и појединцима који су допринели раду организације, а ученицима који су учествовали на литерарном конкурсу уручени су пригодни поклони.