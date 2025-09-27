СЕПТЕМБАР У ГРЧКОЈ ПОСТАО ХОРОР ЗА СРБЕ Апели за помоћ и превоз до куће круже интернетом
Септембар је омиљено време за одмор у Грчкој за многе туристе из Србије због пријатнијих температура, мање гужве и приступачнијих цена.
Међутим, ове године многи нису доживели очекивано уживање, већ су се суочили са стресом, здравственим проблемима и неочекиваним ситуацијама.
На друштвеним мрежама, попут Фејсбук група посвећених љубитељима Грчке, последњих дана уместо фотографија плажа и препорука за ресторане, доминирају очајнички позиви за помоћ. Туристи траже превоз до Србије, даваоце крви, па чак и преводиоце за комуникацију са грчким болницама.
Једна од објава, коју је поставила Јелена у групи „Грчка инфо“, изазвала је велику пажњу. Она је молила за хитан превоз са Тасоса до Београда због здравственог стања свог деветнаестогодишњег сина, који је хоспитализован. „Нашла сам повратак за сутра у 10.30, али тражим некога ко иде аутом раније“, написала је. Сличан апел упутила је и Светлана из Неи Порија, тражећи хитан превоз за Србију.
Ситуације су биле и озбиљније. Почетком септембра, један корисник групе тражио је три даваоца крви за мајку која је сломила кук у Пефкорију и чекала операцију у болници у Полигиросу. У другом случају, дечак из Србије хитно је оперисан због пуцања слепог црева, а његова мајка је касније захвалила грчким лекарима на професионалности и љубазности.
Анђела је, пак, затражила помоћ због мајке на интензивној нези у Солуну, жалећи се на проблеме у комуникацији са лекарима због језичке баријере. „Мој и њихов енглески је на основном нивоу, па не можемо добити конкретне информације. Тражим некога ко зна грчки да позове болницу“, написала је.
Ни грађани из региона нису поштеђени. Један Македонац је поделио да су му супруга и двомесечна беба у болници у Кавали, а да он нема путно осигурање и тражи информације о трошковима лечења деце у грчким државним болницама.
Најтрагичнији случај догодио се 21. септембра, када је Горан Трајковић, архитекта из Врања, преминуо од последица можданог удара током одмора. Упркос напорима лекара у Солуну, није преживео. Његова породица, без путног осигурања, сада се суочава са огромним трошковима лечења и транспорта тела у Србију, па је упутила апел за помоћ.
Према подацима, од јуна до средине августа ове године, у Грчкој је преминуло чак 30 држављана Србије, углавном због срчаних проблема, док су утапања била ређи узрок. Ови догађаји подсећају на важност путног осигурања и опреза током одмора.