СЛАВИМО СВЕТЕ АПОСТОЛЕ ПРОХОРА, НИКАНОРА, ТИМОНА И ПАРМЕНА Постоји веровање да ако ИЗГОВОРИТЕ ОВЕ РЕЧИ сви греси ће бити опроштени
Сва четворица апостола су из броја седам ђакона и 70 апостола.
Остали ђакони су били Стефан, Филип и Николај. Првомученик Стефан и Филип се славе посебних дана, док Николај због своје јереси није ушао у ред светитеља.
Свети Прохор, Никанор, Тимон и Пармен немају посебне дане када се славе, него се сви спомињу у овај један дан.
Светог Прохора је апостол Петар поставио за епископа Никомидијског. Био је неко време на служби код Светог Јована Богослова на оству Патмосу и забележио је откровење, које је чуо из његових уста. Неверници су га убили у Антиохији.
Свети Никанор је страдао у Јерусалиму истог дана када и архиђакон Стефан, а ускоро за њим и још 2. 000 хришћана, које су побили Јевреји.
Светог Тимона су свети апостоли поставили за епископа у Арабији. Због свог проповедања Христа је страдао. Био је бачен у ужарену пећ, али је изашао из пећи неповређен. По римском Мартирологу, свети Тимон након што је изашао неповређен из пећи, био је разапет на крст.
Свети Пармен је верно служио проповедничку службу која су му апостоли поверили. Умро је пред апостолима који су га оплакали и сахранили. На овај дан верници се овако моле за опроштај грехова:
"Апостоли свети, молите Милостивог Бога, да опроштај грехова подари душама нашим."