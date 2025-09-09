СЛАВИМО СВЕТОГ ПИМЕНА ВЕЛИКОГ Стуб монаштва и смирења ВЕРНИЦИ СЕ МОЛЕ ЗА УНУТРАШЊИ МИР И СТРПЉЕЊЕ
Православна црква 9. септембра обележава успомену на Светог Пимена Великог, једног од највећих подвижника и духовних учитеља 5. века.
Рођен је у Мисиру (данашњи Египат), а још као дечак показивао је посебну љубав према духовном животу. Посећивао је познате старце и од њих учио мудрост и искуство које ће касније пренети многима.
Рука Божја била је над њим
У младости је Свети Пимен отишао код старца Павла, који га је одвео Светом Паисију. Када га је угледао, Паисије је рекао: „Ово дете ће спасти многе, с њим је рука Божја.“ Време је показало да је ово пророчанство било истинито.
Живот у монаштву
Пимен се замонашио и у монашки живот повео и двојицу своје браће. Њихов манастир водио је најстарији брат, Анубије, а у њему је владао строги типик:
Ноћу су по четири сата проводили у раду, сну и молитви.
Дању су до подне радили и молили се, а од подне до вечери читали свете списе.
Јели су само једном у току дана, углавном скромна зељаста јела.
Сам Пимен је говорио: „Ми смо јели оно што нам се донесе; нико никада није рекао: дај ми нешто друго, или: ја то нећу.“
Мајчина љубав и вера
Позната је и прича када је његова мајка желела да види синове монахе. Пимен јој је рекао: „Да ли више желиш да нас видиш овде или у вечности?“ Она је тада одговорила: „Ако ћу вас сигурно видети тамо, не желим да вас гледам овде.“
Смирени старац и учитељ
Свети Пимен доживео је дубоку старост и упокојио се мирно у 5. веку. Оставио је иза себе мноштво поука и примера скромног живота у миру и молитви. Његове речи и данас подсећају вернике на вредност тишине, трпљења и истинске вере.
На данашњи дан верници се сећају Светог Пимена Великог са молитвом за унутрашњи мир, стрпљење и снагу да остану доследни вери.