СЛАВИМО СВЕТОГ ЗОСИМА И ЈАКОВА ТУМАНСКОГ Небески заштитници и исцелитељи ЗА ЗДРАВЉЕ ИЗГОВОРИТЕ ОВЕ МОЛИТВЕ
Српска православна црква и верници данас прослављају Преподобне Зосима и Јакова Туманског.
Данас је и слава манастира Тумане.
Свети Јаков је живео крајем 19. и у првој половини 20. века. Био је човек светског образовања, двоструки доктор наука. За своје време један од најобразованијих људи. Радио је у Француској при Краљевској амбасади, али је под утиском проповеди владике Николаја 30-их година прошлог века оставио службу и отишао како би постао искушеник, а касније и монах код Светог владике Николаја.
Свети Јаков је једна ретко света душа, рекао је раније за РТС игуман манастира Тумане Димитрије.
"За себе је говорио да га је сусрет с Богом и побожним људима и Светим владиком Николајем толико дотакао и да се у том тренутку осетио као преломљен и поново рођен".
Од својих савременика запамћен је као човек светог и више него узорног монашког живота, којег су већ током живота сматрали за светог човека. Током Другог светског рата ишао је по Србији и мисионарио, због чега је од ондашњих власти био страшно гоњен на самом крају рата и непосредно потом.
"У новембру 1945. године страшно је претучен у Трстенику јер је био у манастиру Љубостињи. Тамо нису хтели да га ликвидирају због великог поштовања народа", каже игуман.
Ипак, сачекали су га у Пожаревцу, на путу за манастир Тумане, и страшно га претукли и у кући једног богомољца у селу Раброво.
"Свети Јаков се упокојио 16. фебруара 1946. године и по сопственом завештању, иако је био жички монах, рекао је да жели да се сахрани на монашком гробљу манастира Тумане".
Због светитеља и чуда, манастир међу најпосећенијим
Игуман манастира каже да је велика посећеност манастира управо захваљујући светитељима који у њему почивају.
"Ту су мошти Светог Зосима, Туманског Синаита, монаха из 14. века, и мошти Светог Јакова Новог Туманског. И Бог је те светитеље даривао даром чудотворца и целивања народа и зато људи са свих страна па чак и људи других вера долазе да код њих потраже помоћ утеху и благослав", објашњава откуд тако много верника долази.
Историјат манастира и веза са Милошем Обилићем
Постији више предања о томе ко је ктитор манастира чији се настанак везује за 14. век. Први сачувани запси о манастиру потичу из 16. века.
Наводи се да је срушени манастир обновио Милош Обилић, коме се по једном предању приписује ктиторство Тумана.
По предању је Милош Обилић нехотице, у лову, устрелио Светог Зосима.
Свети Зосим тумански био је велики молитвеник и духовник. Припада групи монаха исихаста, познатих под именом Синаити, који су у време кнеза Лазара, населили Србију.
О његовом животу нема сачуваних историјских података. По предању живео је сам у каменој пећини испосници код данашњег манастира Туман.
"Када га је понео свом двору да му извида ране, на месту где се данас налази црква, Свети Зосим је узвикнуо – Ту ме мани и пусти ме да умрем. У знак кајања за нехотично убиство светитеља, на његовом гробу је војвода Милош Обилић почео да зида цркву. Кад је стигао до крова, гласници кнеза Лазара су дошли са поруком из Крушевца – Ту мани задужбину, и дођи да идемо у бој против Турака. По том двоструком – ту мани, манастир Тумане добија своје име, и народ га завршава после Косовског боја", испричао је за РТС игуман Димитрије Плећевић.
Молитве за здравље упућене свецима
Преподобни и богоносни оци наши Зосиме и Јакове, животом својим на земљи посведочили сте Христа. Одричући се од привремених блага, наследили сте вечна.
Тајном богомислија освештали сте себе. Слободом својом изабрали сте Царство Божије, ради кога претрпесте све недаће живота. Стекавши смелост, као пријатељ Господњи и сажитељи светих у Рају, и нас недостојне спомените, да у дану вечног суда, са последњима обретемо милост Божију.
И у време земнога бивствовања нашег, научите нас примером светим, како да правилно исповедамо истинитога Бога и живимо како је угодно у Њему, славећи га у Тројици, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.
Друга молитва
О чудесни и богоносни оци наши Зосиме и Јакове, молитвено заступите све оне који вам притичу са љубављу, знајући да сте стекли смелост пред Богом.
Не отпустите без утехе, никога од малих Христових слугу, који вам вапе, страдањима и болестима многим опхрвани. Дарујте им по благодати којом вас укрепи Господ, да утешени и охрабрени дођу до познања истине и постану удеоници стада одабранога.
Да утеловљени у светим тајнама заједници Цркве, наследе вечна добра и наслађују се гледањем лица Божијега, славећи и у време земнога живота, Бога у Тројици, Оца и Сина и Светога дуга, сада и увек и у векове векова. Амин.