СЛИКАЈ, ПРИЈАВИ, ДИШИ ЛАКШЕ Покренута апликација за откривање амброзије
Национално удружење „Алергија и ја“ подсећа да је почела да ради мобилна апликација AmbTrack, која грађанима омогућава да препознају и пријаве присуство амброзије, опасног корова који све више угрожава здравље људи у Србији.
Апликација је за сада доступна на AppStorе-у (за све ИОС уређаје), а ускоро ће бити доступна и на Google storе-у (за све андроид уређаје).
Овај пројекат заједно су осмислили и партнерски реализују Торлак, Институт за вирусологију вакцине и серуме, те Национално удружење пацијената „Алергија и ја“, уз подршку Центра за промоцију науке.
Председница удружења „Алергија и ја“ Снежана Шундић Вардић каже како иницијатива AmbTrack представља значајан корак ка подизању свести о штетности амброзије и њеном утицају на здравље становништва.
Годинама су, као Национално удружење „Алергија и ја“, готово усамљени у напорима да се озбиљно приступи проблему амброзије и њеног негативног утицаја на грађане који пате од алергијских и респираторних болести.
– Данас смо поносни што нас је научна заједница препознала и што заједно са Институтом Торлак радимо на развоју овог пројекта од јавног значаја. Својим ангажовањем можемо заједно допринети здравијем и сигурнијем окружењу за све, посебно за оне најосетљивије међу нама. Позивамо све грађане да се укључе – изјавила је Снежана Шундић Вардић.
Једна биљка може да произведе милионе поленских зрна и изазове озбиљне здравствене проблеме
Амброзија је један од најјачих природних алергена и главни окидач сезонских алергија, укључујући поленску кијавицу, астму, свраб и сузење очију, као и промене на кожи. Једна биљка може да произведе милионе поленских зрна и изазове озбиљне здравствене проблеме, посебно у урбаним срединама.
Захваљујући апликацији AmbTrack, грађани могу да пријаве локације на којима расте амброзија, да евидентирају симптоме које осећају током дана (август–септембар), да помогну у стварању базе података за праћење жаришта и квалитета ваздуха, као и да учествују у едукацији заједнице и борби против алергена.
Како пријавити критичну локацију
Грађани могу да се укључе у прјављивање локације с присуством амброзије тако што ће преузети апликацију AmbTrack, преко QR кода или на доступним APP продавницама, потом укључити GPS и кликнути на „Пријави амброзију“. Свакодневно могу да оцене интензитет симптома, као и да учествују у изазову, сакупљају беџеве и освоје симболичне награде.
Доктор биохемијских наука на Институту Торлак – Ивана Продић навела је да AmbTrack представља мост између грађана и научника који желе да у реалном времену прате цветање амброзије и своје алергијске реакције. Кроз једноставну апликацију корисници фотографишу амброзију, аутоматски бележе тачну GPS локацију и оцењују своје симптоме – од благог пецкања очију до озбиљних респираторних тегоба.
– На основу тих података пројекат креира динамичне „вруће тачке” где се амброзија налази, а грађане са најтежим симптомима у тој околини се позивају у Институт Торлак на детаљне молекуларне анализе – изјавила је Ивана Продић и додала да је Институт Торлак, са дугогодишњим искуством у дијагностици и истраживању алергија, покретањем пројекта AmbTrack препознао потребу да лабораторијске налазе повеже са условима из стварног света – утицајем загађења, микроклиме и локалне распрострањености амброзије.
Позване су институције, стручњаци и сви грађани да преузму AmbTrack апликацију, пријаве локације амброзије и поделе своје симптоме. Активно учешће грађана је кључ за унапређење превенције и заштиту здравља током сезоне алергија.