СМРТОНОСНА ГРОЗНИЦА СЕ ШИРИ! Вирус који изазива КРВАРЕЊЕ из очију покосио 9 особа, ОВА група људи је НАЈУГРОЖЕНИЈА (ВИДЕО)

Девет људи је преминуло у новој епидемији вируса налик еболи, познатом као Марбург, упозорили су глобални здравствени званичници.

Марбуршки вирус, један од најсмртоноснијих патогена икада откривених, већ је заразио десет људи у афричкој држави Танзанији откако је земља прошле недеље званично објавила избијање епидемије.

Афричка агенција за здравство објавила је да је девет од ових десеторо људи преминуло, што одражава стопу смртности вируса од 90 одсто. Случајеви су забележени у региону Кагера, на северозападу Танзаније, који има популацију од скоро три милиона људи.

Међутим, због лакоће приступа међународном аеродрому у главном граду Дар ес Саламу, стручњаци су забринути да би се болест могла даље ширити, пренео је Дејли мејл.

Nine dead in new outbreak of 'eye-bleeding' virus with 90 per cent mortality rate - world health experts raise alarm https://t.co/dm8p6SEbGb pic.twitter.com/3rmp4VfBf6

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 29, 2025