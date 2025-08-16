ПРИТВОР ВОЗАЧУ СКУТЕРА КОЈИ ЈЕ УЛЕТЕО У ГРУПУ ДЕЦЕ Панчевац се сумњичи за убиство у покушају и изазивање опште опасности
Више јавно тужилаштво у Панчеву донело је наредбу о спровођењу истраге против M. J. (29) из Панчева због постојања основа сумње да је извршио кривична дела убиствo у покушају и изазивање опште опасности, а Виши суд му је, након саслушања, одредио притвор до 30 дана.
Како кажу за „Дневник” у панчевачком Вишем јавном тужилаштву, осумњиченом се ставља на терет да је дана 12. августа око 19 часова у Панчеву, на градском кеју, на реци Тамиш, општеопасном радњом изазвао опасност за тело људи на месту где је окупљен већи број људи, тако што је у време одржавања тренинга Кајак-кану клуба „Тамиш“ управљао моторним скутером за воду, те је развијањем велике брзине и насилничком вожњом створио таласе који су преврнули неколико кану чамаца у којима се налазило десеторо оштећених, малолетних лица узраста од шест до 15 година живота, који су задобили лаке телесне повреде.
– Осумњичени М. Ј. се терети и да је након тога покушао да лиши живота тренера клуба, оштећеног Н. М. (42) из Панчева, тако што је у више наврата великом брзином управљао скутером према оштећеном који се најпре налазио на гуменој дасци, а након обарања са даске и у води, при чему је оштећени од задатих удараца задобио лаке телесне повреде – појашњавају у панчевачком Вишем јавном тужилаштву и додају да се М. Ј., након што му је јавни тужилац омогућио да изнесе одбрану, изјаснио да није способан да то учини.
Виши суд у Панчеву му је по предлогу тужилаштва одредио притвор у трајању до 30 дана због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицајем на сведока, као и зато што му се ставља на терет извршење кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању преко десет година, а начин извршења кривичног дела је довео до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правино вођење кривичног поступка.