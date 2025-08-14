ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ГАЖЕЊЕ ДЕЦЕ СКУТЕРОМ НА ТАМИШУ ТЕРЕТИ СЕ ЗА ПОКУШАЈ УБИСТВА Дачић каже да је ухапшен истог дана
ПАНЧЕВО: Министар унутрашњих послова Ивица Дачић потврдио је данас да је Милан Јаковљевић (29), осумњичен за напад на децу и њиховог тренера током тренинга кајака на реци Тамиш у Панчету, ухапшен истог дана када се инцидент догодио, те да му је одмах одређено задржавање до 48 сати.
„Што се тиче инцидента на реци Тамиш, то лице је ухапшено истог дана и одређена му је мера задржавања до 48 сати. Исти се налази у КПЗ Панчева“, рекао је министар Дачић, алудирајући на поједине натписе у медијима да полиција није одмах реаговала.
Министар је нагласио да се Јаковљевић терети за кривично дело покушај убиства. „Позивам све да престану са измишљањима и преношењем дезинформација“, додао је он.
Подсетимо, инцидент се догодио у уторак увече на реци Тамиш, током редовног тренинга Кајак-кану клуба Панчева. Према речима сведока, Јаковљевић је управљао воденим скутером великом брзином и намерно улетео међу групу деце узраста од пет до десет година, преврћући њихове кајаке и изазивајући панику.
Тренер Ненад Миковић скочио је у реку како би заштитио малишане, а осумњичени је, како се наводи, затим покушао и њега да удари скутером. Деца су задобила лакше телесне повреде, али и озбиљне трауме.
Милан Јаковљевић ће данас бити саслушан у Основном јавном тужилаштву у Панчету, а одмах по хапшењу му је одузет скутер, који се тренутно налази на вештачењу.