Скутером преврнуо чамце с кајакашима и повредио њиховог тренера! ВЈТ У ПАНЧЕВУ ПОКРЕНУЛО ИСТРАГУ ПРОТИВ ОСУМЊИЧЕНОГ М. Ј. (29) Ево за шта га терете
ПАНЧЕВО: Више јавно тужилаштво у Панчеву данас је донело наредбу о спровођењу истраге против осумњиченог М.Ј. (29) из тог града, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела убиство у покушају и изазивање опште опасности, када је возећи скутер за воду преврнуо неколико кану чамаца у којима се налазило 10 малолетних лица која су задобила лаке телесне повреде, а након тога покушао да лиши живота тренера кајак клуба.
Како је саопшено из ВЈТ у Панчеву, осумњиченом се ставља на терет да је дана 12. августа око 19.00 часова на градском кеју у Панчеву, на реци Тамиш, општеопасном радњом изазвао опасност за тело људи на месту где је окупљен већи број људи, тако што је у време одржавања тренинга Кајак-кану клуба "Тамиш" управљао моторним скутером за воду.
Он је развијањем велике брзине и насилничком вожњом створио таласе који су преврнули неколико кану чамаца у којима се налазило десеторо оштећених, малолетних лица узраста од шест до 15 година живота, који су задобили лаке телесне повреде.
Осумњичени се терети и да је након тога покушао да лиши живота тренера клуба, оштећеног Н.М. (42) из Панчева, тако што је у више наврата великом брзином управљао скутером према оштећеном који се налазио на гуменој дасци, а након обарања са даске и у води, при чему је од задатих удараца задобио лаке телесне повреде.
Након што је јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Панчеву омогућио осумњиченом да изнесе одбрану, он се изјаснио да није способан да то учини, а Виши суд у Панчеву му је по предлогу тужилаштва одредио притвор у трајању до 30 дана због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицајем на сведока као и зато што му се ставља на терет извршење кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању преко десет година, а начин извршења кривичног дела је довео до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.