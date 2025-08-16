ЦРНА СУБОТА У СРБИЈИ Тешке саобраћајкe код Зајечара и Перлеза
БЕОГРАД: На путу Зајечар – Књажевац једна особа погинула у несрећи с три возила, а код Зрењанина једна особа изгубила живот, а четири тешко повређене
У саобраћајној несрећи на државном путу Зајечар-Књажевац, код места Грљан, једна особа је погинула, а више лица је повређено, потврђено је Танјугу у ПУ Зајечар.
У несрећи су учествовала три возила, а сва повређена лица збринута су у здравственом центру.
По налогу Вишег јавног тужилаштва извршен је увиђај.
Подсетимо, у још једној саобраћајној несрећи која се догодила у Перлезу код Зрењанина, једна особа је погинула, а четири тешко повређене.
У судару су учествовала два путничка возила - пежо и фијат, која су се након тога запалила.
У Полицијској управи у Зрењанину Танјугу је потврђено да је ноћас, 40 минута по поноћи дошло до саобраћајне несреће на путу ка Београду у делу између две раскрснице код села Перлез у којој је страдао мушкарац.
Четворо са тешким повредама, два возача и два путника, превезена су у Ургентни центар са тешким телесним повредама.
На терену је била присутна полиција, ватрогасци и служба Хитне помоћи.
Саобраћај је до је на тој деоници нормализован током јутарњих сати.
Телеграф.рс/Танјуг