ЦРНА СУБОТА У СРБИЈИ Тешке саобраћајкe код Зајечара и Перлеза

16.08.2025. 10:53 10:57
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: На путу Зајечар – Књажевац једна особа погинула у несрећи с три возила, а код Зрењанина једна особа изгубила живот, а четири тешко повређене 

У саобраћајној несрећи на државном путу Зајечар-Књажевац, код места Грљан, једна особа је погинула, а више лица је повређено, потврђено је Танјугу у ПУ Зајечар.

У несрећи су учествовала три возила, а сва повређена лица збринута су у здравственом центру.

По налогу Вишег јавног тужилаштва извршен је увиђај.

Подсетимо, у још једној саобраћајној несрећи која се догодила у Перлезу код Зрењанина, једна особа је погинула, а четири тешко повређене.

У судару су учествовала два путничка возила - пежо и фијат, која су се након тога запалила.

У Полицијској управи у Зрењанину Танјугу је потврђено да је ноћас, 40 минута по поноћи дошло до саобраћајне несреће на путу ка Београду у делу између две раскрснице код села Перлез у којој је страдао мушкарац.

Четворо са тешким повредама, два возача и два путника, превезена су у Ургентни центар са тешким телесним повредама.

На терену је била присутна полиција, ватрогасци и служба Хитне помоћи.

Саобраћај је до је на тој деоници нормализован током јутарњих сати.

Телеграф.рс/Танјуг

