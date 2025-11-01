ОД ПИЈАЦЕ ДО ДОМА КУЛТУРЕ И САЈМА: Мирјана је од хобија направила уметност, а ова њена луткица доноси срећу! Ево како их креира и колико коштају
Мирјана Јаблан десет година хекла и шије лутке од природних материјала, у које је уткала војвођанску, мађарску, румунску, словачку и јапанску традицију.
Иза себе има пет јединствених изложби, а за „Дневник“ каже да јој је пут од пијаце до сајамских излагања био трновит.
- Када сам отишла у пензију, шест месеци сам размишљала шта ћу радити. Одувек сам волела лутке и почела сам да их правим од природних материјала. Радим четири врсте лутака, штрикане, хеклане, оне од чарапа и у народним ношњама – каже Мирјана.
Лутке су шивене од сингла (врста памука који се користи за израду доњег веша), нарученог из Ариља, а пуњене кофлином (термо ватом).
- По мојој шеми обликујем лутку и потребно је више од хиљаду протуреног конца да би се сашила. У „Сукну“ купујем српско платно, јер сам желела да их обучем у природни материјал и у ношње. Све имају подскуњу, кошуљу, траке, сукњу, прегачу и прслук од сомота. Назвала сам их Соса и Лала. Урадила сам лутке обучене у: мађарску, румунску и словачку ношњу. Односно то је гардероба у којима преовладава традиционална одећа са тих подручја и боје застава. И сматрам да сам испоштовала и да сам успела да их представим онако како треба. На луткама је природни материјал, све је ручно направљено као и коса на самим луткама коју сам хеклала – прича наша саговорница.
У Јапану је обичај да када се лутке кокеши носе неком као поклон, оне доносе срећу – каже Мирјана
Воли шарене, живе боје и мотиве цвећа, које се подоста налазе на самим луткама. А међу њима је и једна која доноси срећу и потиче из Јапана. Реч је о изради лутке по јапанској методи амигуруми, а носи назив кокеши.
- Сасвим случајуно сам сазнала за дрвену јапанску лутку коју сам купила. Нашла сам на интернету методу амигуруми и почела сам сама да је правим без шеме. То је рад чије се петље броје. Први круг се зове магични и повећавају се петље за шест, а на крају се смањује, да би се добио облик. Основни облик се састоји од главе и трупа. У Јапану је обичај да када се кокеши носе неком као поклон оне доносе срећу – каже Мирјана.
Лутке је продавала код Футошке пијаце, али пошто је реч о градској парцели није могла дуго ту да се задржи. Временом је успела да их представи путем изложби.
Прву изложбу лутака наша саговорница је имала у Дому културе у Србобрану и била је из седам сегмената, где су лутке биле предтављене у различим целинама. Па је једна била после жетве на њиви, те поподневно дружење, па разиграни кловнови, затим игре на снегу, дружење у парку.
ГОП на Тргу младенаца
У јуну ове године почео је са радом дневни центар Градске организације пензионера у Новом Саду на Тргу младенаца 7а. У дневном центру су пензионерима доступне друштвене игре, коришћење интернета, дружење уз кафу (50 динара), сокове и воду (по 30 динара). Такође, у том простору су формиране различите секције.
Модна изложба је била на истој локацији, а трајала је шест дана и лутке су биле обучене увек у нову гардеробу. Трећа је била у Бечеју, у Музеју, четврта у Кули, а пета је недавно приређена на Новосадском сајму поводом Сајма за пензионере. Наша саговорница је излагала лутке на штанду Градске организације пензионера Новог Сада, а она је и члан Клуба за одрасла и старија лица „Раднички”, који је при Геронтолошком центру.
Цене ових јединствених лутака које могу бити не само оригиналан поклон, већ и раритет, коштају од 350 колико су мање до 1.200 динара колико коштају веће које су доступне на сајамским манифестацијама.