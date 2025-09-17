СПЦ ОБЕЛЕЖАВА СВЕТОГ ПЕТРА ДАБРОБОСАНСКОГ Мученичком смрћу страдао од усташке руке
Српска православна црква данас обележава празник Светог Петра Дабробосанског.
Свети Петар је један од најзначајнијих српских свештеномученика и митрополита који је страдао током Другог светског рата.
Ко је био Свети Петар Дабробосански?
Свети Петар, световно име Јован Зимоњић, рођен је 24. јуна 1866. године у Грахову. Потиче из породице свештеника и јунaка Невесињске буне. Завршивши Богословију у Рељеву и Богословски факултет у Черновцима, постао је професор и духовни учитељ младим свештеницима.
Монашки постриг примио је 6. септембра 1895. године, истог дана је рукоположен у чин ђакона и презвитера, а 1920. године постављен је за митрополита дабробосанског. Познат је као ревностан пастир, посвећен народу и Цркви.
Мученичка смрт
Током Другог светског рата, када је усташка НДХ прогонила Србе, Свети Петар је одбио да напусти свој народ. Ухапшен је 12. септембра 1941. године и одведен у логор Јасеновац. Постоје различите верзије његове смрти: једна каже да је убијен бацањем у ужарену пећ за печење цигле, док друга наводи да је са још 55 православних свештеника одведен у јаму Јадовно на Велебиту.
Канонизација
Свети архијерејски сабор Српске православне цркве 1998. године прогласио је митрополита Петра за свештеномученика. Празник Светог Петра Дабробосанског обележава се сваке треће недеље у септембру, а град Источно Сарајево га слави као своју крсну славу.
Данашње обележавање празника обухвата литургијска сабрања у црквама и манастирима, молитвена окупљања и сећање на жртву овог великог светитеља, који је остао веран својој вери и народу до последњег дана.
Свети Петар Дабробосански остаје симбол верности, храбрости и духовне снаге, инспирација за све који чувају сећање на српске мученике и жртве прошлости.