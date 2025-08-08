clear sky
СРБИЈА СЕ ОПРАШТА ОД МАЛЕНЕ СИМЕОНЕ (9) Девојчица се годинама борила с ТЕШКОМ БОЛЕШЋУ Грађани се опраштају од СВЕШТЕНИКОВЕ ЋЕРКЕ: Њен мио осмех и поглед... (ФОТО)

08.08.2025. 15:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Преминула је Симеона Јокановић (9), девојчица која је део свог детињства провела у Неготину и годинама се борила са тешком болешћу.

Девојчица која је својом борбом ујединила Неготин, али и читаву Србију, ћерка је свештеника Марка Јокановића.

Грађани се опраштају дирљивим порукама од ње.

Тужна вест објављена је на Фејсбук страници Основне школе "Бранко Радичевић" из Неготина, где се грађани опраштају од девојчице дирљивим порукама и изјављују саучешће породици.
 

"Један нам је анђео учинио част да проведе мало, премало, времена са нама. Бескрајно смо захвални небесима што смо је упознали и бескрајно тужни су је узели натраг".

Подсетимо, као тогодишњакињи дијагностикована је високоризичним тумором – неуробластомом. Од 2018. до 2020. године лечена је у Америци, где је, уз помоћ добрих људи и посвећених лекара, успела да победи канцер након исцрпљујућих хемотерапија, зрачења и операција.

Након тога се суочила са последицама тешког лечења, развојем фиброзе плућа, хроничног и опасног стања које јој отежава дисање.

Нажалост није издржала најтежу борбу, пише Телеграф.
 

Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
