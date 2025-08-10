clear sky
23°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈУ ПЕЧЕ АВГУСТОВСКО СУНЦЕ Жива ће ићи и до 40 СТЕПЕНИ

10.08.2025. 07:29 07:39
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
сунце
Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас бити сунчано и веома топло време, дуваће слаб и умерен ветар промењљивог правца, док ће најнижа температура бити од 15 до 22, а највиша од 35 до 40 степена, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

У Београду ће бити такође сунчано и веома топло, дуваће исто ветар променљивог правца, док ће се температура кретати у интервалу од 19 до 38 степени. 

Према изгледима времена у наредних седам дана, само у понедељак и уторак на северу, западу и у делу централне Србије температуре ће бити нешто ниже температуре и кретаће се у интервалу од 31 до 33 степена, а локално температура ће достизати близу 40. подеок Целзијусове скале.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај