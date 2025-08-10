СРБИЈУ ПЕЧЕ АВГУСТОВСКО СУНЦЕ Жива ће ићи и до 40 СТЕПЕНИ
У Србији ће данас бити сунчано и веома топло време, дуваће слаб и умерен ветар промењљивог правца, док ће најнижа температура бити од 15 до 22, а највиша од 35 до 40 степена, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
У Београду ће бити такође сунчано и веома топло, дуваће исто ветар променљивог правца, док ће се температура кретати у интервалу од 19 до 38 степени.
Према изгледима времена у наредних седам дана, само у понедељак и уторак на северу, западу и у делу централне Србије температуре ће бити нешто ниже температуре и кретаће се у интервалу од 31 до 33 степена, а локално температура ће достизати близу 40. подеок Целзијусове скале.