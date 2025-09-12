СРБИМА МАСОВНО ПРОПАДА ЛЕТОВАЊЕ У ОВОМ ТУРСКОМ МЕСТУ Стомачни вирус хара, децу прати и ПОВРАЋАЊЕ! Сви саветују да узмете ОВО у апотеци: "Радница ми је рекла да је то од..."
У последње време све више српских туриста који летују у Алањи пријављује проблеме са стомачним вирусом, што је изазвало забринутост међу путницима.
Уместо дана проведених на плажи и уживања у all-inclusive понуди, многи су дане провели у хотелским собама, борећи се с мучнином, повраћањем и другим симптомима. Многи кажу да им је одмор пропао, а друштвене мреже све више преплављују упозорења и лична искуства разочараних путника.
- Потребна ми је помоћ. Са децом сам у Алањи, од синоћ млађе дете повраћа, а ја и повраћам и имам дијареју. Кажите ми ста да тражим у апотеци, активни угаљ, неки пробитик, било шта само да нам буде боље. Имамо осигурање, али бих да пробам прво овако, најмањи проблем је да их позовем - пожалила се једна корисница.
Њена порука објављена је у Фејсбук групи "Turska - Info Letovanje Official".
Испоставило се да није једина која има проблем.
- Налазимо се у истој ситуацији, тренутно смо у Сидеу. Имамо осигурање, све похвале за њих у року од 5 минута од позива су послали возило одмах обавили преглед и отишли, возач нам је понудио да нас вози и у апотеку буквално све је било готово за сат времена. И наравно вратили нас у хотел - навела је једна госпођа.
Јавила се још једна корисница која је у Алањи, а која три дана има стомачне тегобе.
- Дали су ми три лека у апотеци и помогло ми је исти дан. Позвала бих осигурање на вашем месту због детета јер може да дехидрира ако га не прође у току једног дана јер и повраћа - навела је.
Корисници су је масовно саветовали да контактира осигурање.
- Исто ми се десило у Алањи. Другарица је остала у соби после вечере јер јој није било добро хтела је да спава, а ја сам била ок и изашла да прошетам сама, позлило ми је одједном, повраћање и несвестица и радница је истрчала из бутика, ставила ми столицу да седнем, рекла је да је то од хотелске хране јер се кува са чесмовачом која има бактерије на које туристи нису адаптирани. Дала ми је неку таблету и у року од пар минута као да се ништа није десило. Не знам шта ми је дала, али питајте у апотеци, сигурно знају - наводи се у једном од коментара.