СТИЖЕ ЈАК ЦИКЛОН И ХИТА КА СРБИЈИ! Прва фаза можда нас промаши АЛИ КОШАВА НЕЋЕ метеоролози се слажу у једном...

10.10.2025. 14:05 14:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Pixabay.com/Free for use/F. Bakic
Фото: Pixabay.com/Free for use/F. Bakic

Почетак наредне недеље донеће пад температуре већем делу Србије.

У уторак ће се, како наводи метеоролог аматер Марко Чубрило, ка нашим крајевима са севера спустити хладнији и слабо влажан ваздух, што ће уз пролазно наоблачење понегде донети и падавине.

Према прогнози Чубрила, у уторак се понегде очекује киша, али и снег на вишим планинама уз окретање ветра на северни смер и његовог појачања, што ће допринети додатном осећају хладноће.

- По данашњој верзији синоптике, секундарне цикогенезе неће бити јер главнина хладног продора одлази северније тако да би према тренутној верзији неколико дана било суво и хладно. Ноћу уз доста ведрине, честа појава слабих мразева, док би се дневни максимуми кретали од 7 до 13 степени Целзијуса, што је знатно испод просека - напомиње Чубрило.

Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

Око 20. октобра, најавио је метеоролог, "стоји најава за промену синоптике, те формирање јаког циклона над северозападним Атлантиком".

- Он би преко нас покренуо струјање осетно топлијег, али и нестабилног ваздуха, те би уз пораст температура повремено могло бити кише - закључио је.

Ево када тачно поларни вртлог стиже у Србију

Подсетимо, метеоролог Иван Ристић најавио је поларни вртлог у Србију стиже за 10 до 15 дана. Он је додао и да ће прва фаза у коју смо ушли "успети да нас сачува од јачег захлађења које долази средином следеће недеље".

Ристић је напоменуо и да то захлађење не би требало да донесе пуно падавина.

- Дакле, генерално се наставља михољска јесен са нижим температурама - каже метеоролог.

Међутим, крајем следеће недеље почеће да дува кошава која ће најавити и почетак западног и југозападног струјања у трећој декади октобра.

Прогноза РХМЗ за Србију

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), на северу Србије данас ће пре подне бити претежно сунчано, после подне и увече са пролазним наоблачењем. У осталим пределима умерено и потпуно облачно, местимично са слабом, краткотрајном кишом и то ујутру, током преподнева још понегде у брдско-планинским пределима, и поново током ноћи између петка и суботе.

Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

- Ветар слаб и умерен, западни и северозападни, на истоку и северу земље повремено јак. Највиша температура од 17 до 21 степен - најавили су.

За викенд и почетком следеће седмице задржаће се променљиво и топло време, до понедељка у већини места уз највишу дневну температуру од 17 до 20 степени, а од уторка температура у мањем паду.

- Слаба пролазна киша очекује се у суботу ујутру и пре подне понегде у брдско-планинским пределима, а почетком следеће седмице понегде и у осталим пределима - закључују.

Dnevnik/Blic

