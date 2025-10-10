СТИЖЕ ЈАК ЦИКЛОН И ХИТА КА СРБИЈИ! Прва фаза можда нас промаши АЛИ КОШАВА НЕЋЕ метеоролози се слажу у једном...
Почетак наредне недеље донеће пад температуре већем делу Србије.
У уторак ће се, како наводи метеоролог аматер Марко Чубрило, ка нашим крајевима са севера спустити хладнији и слабо влажан ваздух, што ће уз пролазно наоблачење понегде донети и падавине.
Према прогнози Чубрила, у уторак се понегде очекује киша, али и снег на вишим планинама уз окретање ветра на северни смер и његовог појачања, што ће допринети додатном осећају хладноће.
- По данашњој верзији синоптике, секундарне цикогенезе неће бити јер главнина хладног продора одлази северније тако да би према тренутној верзији неколико дана било суво и хладно. Ноћу уз доста ведрине, честа појава слабих мразева, док би се дневни максимуми кретали од 7 до 13 степени Целзијуса, што је знатно испод просека - напомиње Чубрило.
Око 20. октобра, најавио је метеоролог, "стоји најава за промену синоптике, те формирање јаког циклона над северозападним Атлантиком".
- Он би преко нас покренуо струјање осетно топлијег, али и нестабилног ваздуха, те би уз пораст температура повремено могло бити кише - закључио је.
Ево када тачно поларни вртлог стиже у Србију
Подсетимо, метеоролог Иван Ристић најавио је поларни вртлог у Србију стиже за 10 до 15 дана. Он је додао и да ће прва фаза у коју смо ушли "успети да нас сачува од јачег захлађења које долази средином следеће недеље".
Ристић је напоменуо и да то захлађење не би требало да донесе пуно падавина.
- Дакле, генерално се наставља михољска јесен са нижим температурама - каже метеоролог.
Међутим, крајем следеће недеље почеће да дува кошава која ће најавити и почетак западног и југозападног струјања у трећој декади октобра.
Прогноза РХМЗ за Србију
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), на северу Србије данас ће пре подне бити претежно сунчано, после подне и увече са пролазним наоблачењем. У осталим пределима умерено и потпуно облачно, местимично са слабом, краткотрајном кишом и то ујутру, током преподнева још понегде у брдско-планинским пределима, и поново током ноћи између петка и суботе.
- Ветар слаб и умерен, западни и северозападни, на истоку и северу земље повремено јак. Највиша температура од 17 до 21 степен - најавили су.
За викенд и почетком следеће седмице задржаће се променљиво и топло време, до понедељка у већини места уз највишу дневну температуру од 17 до 20 степени, а од уторка температура у мањем паду.
- Слаба пролазна киша очекује се у суботу ујутру и пре подне понегде у брдско-планинским пределима, а почетком следеће седмице понегде и у осталим пределима - закључују.
Dnevnik/Blic