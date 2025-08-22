scattered clouds
СТИЖЕ ОСВЕЖЕЊЕ УЗ ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ Олујни удари и град у ОВИМ ДЕЛОВИМА ЗЕМЉЕ

22.08.2025. 07:21 07:25
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: pixabay.com

У Србији данас променљиво облачно и нестабилно са кишом, пљусковима и грмљавином уз пад температуре и јак северозападни ветар, који ће у Војводини и у брдско-планинским пределима јужне Србије достизати и ударе олујне јачине.

Локално се очекују грмљавинске непогоде са градом са највећом вероватноћом у области од западне и југозападне Србије, преко Шумадије и Поморавља даље на исток земље. 

Најнижа температура, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, биће од 14 до 21, а највиша од 24 до 31 степен. 

У Београду променљиво облачно, осетно свежије и нестабилно са кишом и пљусковима са грмљавином. Ветар ујутро и пре подне слаб и умерен западни, од средине дана у скретању на северозападни и у појачању. 

Најнижа температура од 17 до 22 степена, а највиша око 26 степени.

(k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
