СТИЖЕ ПОТПУНА ПРОМЕНА Ново упозорење РХМЗ: Температура пада и до 10 степени, враћају се кошава и киша! ПАЛЕ СЕ АЛАРМИ ШИРОМ СРБИЈЕ

22.09.2025. 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Управо објављена нова прогноза и упозорење РХМЗ, тмурни облаци ће ускоро прекрити небо у овим крајевима Србија и данас ужива у летњем времену, уз сунчане интервале и температуре које се пењу и до 33°Ц, али већ од средине недеље стиже потпуна промена времена, упозорава РХМЗ.

У понедељак, 22. септембра, очекује се сунчано и веома топло време, са максималним температурама између 29 и 33 степена.

У кошавском подручју дуваће умерен и јак југоисточни ветар, а на југу Баната повремено и олујни удари.

За уторак, 23. септембар, метеоролози најављују претежно сунчано и топло време, али се током вечери на северу и западу Србије очекује умерено наоблачење, без падавина. Највиша температура биће поново и до 33°Ц.

Права промена стиже од среде, 24. септембра. Температуре ће сваког дана падати за 2 до 4 степена, а уз променљиву облачност очекују се и краткотрајне кише, најпре у Војводини и западним деловима земље, а потом и у осталим крајевима.

Кошава ће се поново појачати од четвртка и дуваће све до краја седмице, а наредни викенд донеће осетно ниже температуре - дневне вредности биће око и мало изнад 20 степени, пише Србија данас.
 

