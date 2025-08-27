broken clouds
СТИЖУ ДВЕ НОВЕ ПОМОЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ Новчана подршка и до 10.000 динара, биће и бесплатних уџбеника

Сви ученици основних школа на територији општине добиће поклон пакете и једнократну новчану помоћ од 10.000 динара

Општина Сурдулица одлучила је да пред почетак нове школске године свим основцима на својој територији додели поклон пакете и једнократну новчану помоћ од 10.000 динара.

За разлику од ранијих година, када је ова подршка била намењена искључиво првацима, ове године ће свих 1.300 ученика основних школа добити ову помоћ, што представља значајну промену у односу на претходну праксу.

Подсетимо, Градско веће Врања донело је одлуку да сваком прваку на територији града додели 7.000 динара пред почетак школске 2025/26. године.

