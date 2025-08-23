ШТРАЈК У ЦРНОЈ ГОРИ ЗАУСТАВИО ВОЗОВЕ Ево како ће се путовати на релацији Београд - Бар
"Србијавоз" а.д. обавештава кориснике услуга да је услед прекида железничког саобраћаја на територији Црне Горе, за све путнике Железнички превоз Црне Горе организовао алтернативни аутобуски превоз.
Како се наводи у саопштењу "Србијавоза", за путнике који реализују путовање међународним возом број 432 са поласком у 20.10 часова из Бара за Земун, као и возом број 433 са поласком у 19.40 из Земуна за Бар, обезбеђен је аутобуски превоз на релацији Бар - Пријепоље теретна - Бар.
- Током трајања измењене организације саобраћаја ноћних возова, а због аутобуског превоза путника на поменутој релацији, у ноћне возове се неће уврштавати кола за превоз аутомобила - стоји на сајту "Србијавоза".
Подсетимо, група радника ЖИЦГ ступила је у петак у штрајк, због, како су навели, веома ниских плата. Они су тражили да их на разговор прими менаџмент како би разговарали о побољшању услова рада.
Из менаџмента црногорске компаније раније су, саопштили да желе да "драстично" повећају плате запосленима, али су навели да морају да поступају "у складу са буџетом и законским прописима".