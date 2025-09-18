СУНЧАНИ ЧЕТВРТАК У СРБИЈИ Температуре до 26 степени ВИКЕНД ДОНОСИ ЛЕТЊИХ 30 СТЕПЕНИ
18.09.2025. 07:25 07:29
У Србији ће у четвртак, 18. септембра током дана бити претежно сунчано и мало топлије, после подне у Бачкој и Срему уз умерену облачност, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Дуваће слаб и умерен ветар на истоку Србије, као и понегде у планинским пределима повремено и јак северозападни, а температуре ће се кретати од пет до 26 степени.
У Београду ће јутро бити свеже, током дана претежно сунчано и мало топлије, док ће највиша дневна температура бити око 24 степена.
У наредних недељу дана очекује се постепени пораст температура, које ће за викенд и почетком недеље порасти до 30 степени.