СУНЧАНИ ЧЕТВРТАК У СРБИЈИ Температуре до 26 степени ВИКЕНД ДОНОСИ ЛЕТЊИХ 30 СТЕПЕНИ

18.09.2025. 07:25
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
У Србији ће у четвртак, 18. септембра током дана бити претежно сунчано и мало топлије, после подне у Бачкој и Срему уз умерену облачност, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Дуваће слаб и умерен ветар на истоку Србије, као и понегде у планинским пределима повремено и јак северозападни, а температуре ће се кретати од пет до 26 степени. 

У Београду ће јутро бити свеже, током дана претежно сунчано и мало топлије, док ће највиша дневна температура бити око 24 степена.

У наредних недељу дана очекује се постепени пораст температура, које ће за викенд и почетком недеље порасти до 30 степени.

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
