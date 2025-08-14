clear sky
СУНЦЕ НЕ ПОПУШТА Србију чекају тропски дани ЗАХЛАЂЕЊЕ ТЕК СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ

14.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас бити сунчано и веома топло, касније после подне и увече на југоистоку и југу, а током ноћи и на југозападу земље умерено облачно, саопштио је Републички хидрометеоролошки савез (РХМЗ).

Ветар ће бити слаб и умерен југоисточни и источни, на југу Баната и у доњем Подунављу умерен, повремено и јак. 

Најнижа температура кретаће се од 14 до 23 степена, а највиша од 34 до 38 степени. 

У Београду ће бити сунчано и веома топло уз умерен југоисточни и источни ветар, са најнижом температуром од око 23 степена, а највишом дневном око 36 степени. 

Према изгледима времена за наредних седам дана, до 21. августа, у  петак и суботу задржаће се веома топло време са максималном температуром од 34 до 38 степени, а мањи пад температуре очекује се у недељу и почетком следеће седмице када ће највиша дневна температура у већини места бити у интервалу од 30 до 32 степена.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
