Нови Сад
СВАКИ ДАН СЕ ПИТАМО КАКО ДА СКУВАМО, ОПЕРЕМО, ОКУПАМО ДЕЦУ Не тражимо луксуз, кажу мештани Љиљанаца који су без воде од априла

05.09.2025. 18:16 18:23
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Бујановачке
Фото: Pixabay

Лето и даље календарски траје и топло је време. Још врелије је било у претходна два месеца, када је на температурама од 40 степени Целзијуса (у хладу) најбоље освежење и спас била обична пијаћа вода.

Е ту најобичнију воду мештани села Љиљанце код Бујановца нису имали и само они знају како су префурали” такве околности кад упече звезда.

Школа је без воде, деца не могу да оперу руке, да се умију, а без капи је и двадесетак кућа већ месецима, кажу очајни људи за Бујановачке.

У кућама изнад и испод основне школе, како пишу „Бујановачке”, славине су потпуно суве од априла, а једини тренуци када мештани имају воду јесу они када надлежни пошаљу цистерну, а то се дешава једном или два пута недељно.

На живот без воде осуђено је двадесетак домаћинстава и исто толико ученика истуреног одељења Основне школе „Драгомир Трајковић” Жбевац.

– Чини ми се да су деца највише погођена: не могу ни да оперу руке ни да се умију. Нема услова ни за основну хигијену – каже мештанин преко „Јави Бујановачким”.

Како им је, то само они знају.

– Тешко је живети у оваквим условима. Сваки дан се питамо како да скувамо, оперемо, окупамо децу… А у школи је још горе, деца проводе пола дана без могућности да се макар умију – каже саговорник поменутог медија.

Ово, нажалост, није први пут да село остаје без воде. Слична ситуација догодила се и прошле године, када је проблем правдан кваровима на пумпи.

Мештани истичу да је немогуће живети без воде и надају се што скоријем решењу проблема од стране надлежних.

– Ми не тражимо луксуз, већ основни услов за живот: воду. Ако се овако настави, бојим се да ће здравље наше деце бити озбиљно угрожено – забринуто каже један Љиљанчанин.

