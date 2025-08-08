СВАКОГ ДАНА 11 БЕБА РАНИЈЕ ДОЂЕ НА СВЕТ Сада са бољом шансом за живот у УКЦ Ниш
Уницеф је Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Ниш донирао вредну опрему намењену збрињавању и лечењу превремено рођених беба.
Одељење за неонатологију Клинике за педијатрију УКЦ Ниш је добило реанимациони сто и фотељу за остваривање контакта кожа на кожу, а у мају и инкубатор.
Ова опрема је обезбеђена у оквиру кампање „Тако мали да би у срце стали“, која је покренута са циљем опремања и модернизације јединица неонаталне интензивне неге и лечења широм Србије.
– Неизмерно смо захвални на вишегодишњој подршци и сарадњи коју имамо са Уницефом. Заједно радимо на унапређењу стручних капацитета и примени највиших европских стандарда у лечењу и збрињавању превремено рођених беба и Уницеф је увек ту уз нас. Ова значајна донација ће бити од изузетне важности за лечење, у многим ситуацијама и за спасавање живота превремено рођених беба. УКЦ Ниш је регионални центар ка којем гравитира око 2,5 милиона становника. Овде се такође лече и деца из других здравствених установа из јужне и источне Србије – изјавио је директор УКЦ Ниш професор др Зоран Перишић.
Уницеф у последњих неколико година уложио скоро милион долара у унапређење неонаталне неге у Србији
У Србији се свакога дана пре времена роди једанаест беба. Превремено рођење узрокује 60 одсто смрти свих новорођенчади и скоро половину (42 одсто) смрти деце млађе од пет година. Иако је током претходних година остварен напредак у смањењу стопе смртности новорођенчади, и даље постоје велике регионалне разлике. Уницеф дуги низ година сарађује са Министарством здравља и водећим националним стручњацима из области неонатологије како би се те стопе смањиле.
– Уницеф је у последњих неколико година уложио скоро милион долара у унапређење неонаталне неге у Србији. У сарадњи са Министарством здравља, и уз подршку бројних партнера, обезбедили смо савремену медицинску опрему, обучили велики број стручњака и помогли у изради националних клиничких смерница у складу са најновијим светским праксама да би се повећавале шансе за преживаљавање и опоравак превремено рођених беба – изјавила је Јелена Зајегановић Јаковљевић, руководитељка програма за здравље и рани развој у Уницефу у Србији.
Дојење штити и мајку и бебу
Дојење не само да обезбеђује оптималну исхрану већ јача имунитет и штити од бројних болести и бебу и мајку, смањује ризик од гојазности, дијабетеса и канцера. Дојење подржава неуро- когнитивни развој деце и подстиче успостављање емотивне везе између маме и бебе која је кључна за бебин напредак и развој.
Према њеним речима, омогућен је непосредни контакт бебе и мајке – донацијом фотеље, јер су исхрана мајчиним млеком и дојење посебно значајни за превремено рођене бебе. Научно је доказано да су директно повезани са опоравком, односно здрављем и развојем сваког детета.
Важна опрема за остваривање контакта кожа на кожу
– Рођење превремено рођеног детета и боравак на неонатологији су увек стресни, али је све лакше када вам здравствено особље помаже да разумете шта се дешава и да учествујете у бризи о својој деци. Моменти када сам их дотакла, моменти када су ми лежали на грудима, када сам почела да их дојим незаменљиви су. Због тога ми је посебно драго што су моја деца, и ја са њима, овде у Нишу, где нам је омогућено да стално будемо са својом децом, и у најосетљивијим периодима наших живота – каже мајка превремено рођених близанаца Аница Петковић.
Уницеф ће наставити са опремањем јединица неонаталне интензивне неге и унапређењем знања и вештина стручњака да би се систем модернизовао и обезбедили најбољи услови за збрињавање и лечење превремено рођене деце. Уницеф ће наставити да промовише и подржава дојење и исхрану мајчиним млеком за свако дете.