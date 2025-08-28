scattered clouds
СВЕ ИЗ ФОТЕЉЕ- ЗАМЕНА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ МОЖЕ ДА СЕ УРАДИ И ПРЕКО Е-УПРАВЕ! Ево шта подразумева најкоришћенија електронска услуга, а нови документ доноси поштар на кућну адресу

28.08.2025. 11:09 11:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
возачка
Фото: Canva/Dnevnik/Ilustracija

Уместо папирне документације и чекања у редовима, многе ствари су сада поједностављене на е-управи. Сада су на ред дошле и возачке дозволе.

Замена возачке дозволе може од сада да се реши на е-порталу. Како наводи за Пинк телевизију Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и е-управу, то је услуга која је највише коришћена.

-Највише је воле грађани који не воле да иду на шалтере. Уколико возачка дозвола истиче, уколико се мења неки податак или сте је изгубили, све може да се заврши електронски. Да би се користила ова услуга грађани морају да користе апликацију. Електронски све може и да се плати, не мора да се иде на шалтере банке. Такође, поштар доноси нову возачку на кућну адресу- навео је Јовановић.

Он је истакао податак да је од 2021. године више од 30.000 грађана искористило ово услугу. 
 

Вести Друштво
