СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОСТЕОПОРОЗЕ Сачувајмо здравље костију
Данас, 20. октобра, обележава се Светски дан остеопорозе, који има за циљ да подигне свест о значају превенције, раног откривања и лечења ове болести која погађа милионе људи широм света.
Остеопороза је тихи непријатељ костију - болест која се развија постепено, без видљивих симптома, све док не дође до прелома.
Најчешће погађа жене у постменопаузи, али ни мушкарци нису поштеђени.
Здравље костију зависи од генетике, хормонског статуса, физичке активности и исхране богате калцијумом и витамином Д.
Према подацима Светске здравствене организације, свакој трећој жени и сваком петoм мушкарцу старијем од 50 година прети ризик од прелома изазваних остеопорозом.
Здрав начин живота је најбоља одбрана од остеопорозе:
- редовно вежбање, посебно активности које оптерећују кости (ходање, плес, јога, лагане вежбе снаге),
- исхрана богата млеком, сиром, рибом, орасима и поврћем,
- довољно сунчеве светлости ради синтезе витамина Д,
- избегавање пушења и прекомерног уноса алкохола.
Рано откривање
Мерење густине костију (дензитометрија) омогућава да се остеопороза открије пре него што изазове преломе. Редовни прегледи, нарочито код особа у ризику, кључни су за очување покретљивости и квалитета живота у познијим годинама.