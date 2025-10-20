overcast clouds
7°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОСТЕОПОРОЗЕ Сачувајмо здравље костију

20.10.2025. 08:30 08:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Canva / ilustracija

Данас, 20. октобра, обележава се Светски дан остеопорозе, који има за циљ да подигне свест о значају превенције, раног откривања и лечења ове болести која погађа милионе људи широм света.

Остеопороза је тихи непријатељ костију - болест која се развија постепено, без видљивих симптома, све док не дође до прелома. 

Најчешће погађа жене у постменопаузи, али ни мушкарци нису поштеђени. 

Здравље костију зависи од генетике, хормонског статуса, физичке активности и исхране богате калцијумом и витамином Д.

Према подацима Светске здравствене организације, свакој трећој жени и сваком петoм мушкарцу старијем од 50 година прети ризик од прелома изазваних остеопорозом.

Здрав начин живота је најбоља одбрана од остеопорозе:

  • редовно вежбање, посебно активности које оптерећују кости (ходање, плес, јога, лагане вежбе снаге),
  • исхрана богата млеком, сиром, рибом, орасима и поврћем,
  • довољно сунчеве светлости ради синтезе витамина Д,
  • избегавање пушења и прекомерног уноса алкохола.

Рано откривање

Мерење густине костију (дензитометрија) омогућава да се остеопороза открије пре него што изазове преломе. Редовни прегледи, нарочито код особа у ризику, кључни су за очување покретљивости и квалитета живота у познијим годинама.

остеопороза
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТИХА БОЛЕСТ КОЈА СЛАМА КОСТИ! Остеопорозу многи открију тек после пада ОВО СУ симптоми на које МОРАТЕ да обратите пажњу после 50. године
da

ТИХА БОЛЕСТ КОЈА СЛАМА КОСТИ! Остеопорозу многи открију тек после пада ОВО СУ симптоми на које МОРАТЕ да обратите пажњу после 50. године

01.10.2025. 16:58 17:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕБЕ ВЕЋ У МАЈЧИНОМ СТОМАКУ ИМАЈУ ПРЕКОМЕРНУ ТЕЖИНУ Речи познате нутриционисткиње одјекнуле Србијом: Све више деце има ОСТЕОПОРОЗУ!
brza hrana

БЕБЕ ВЕЋ У МАЈЧИНОМ СТОМАКУ ИМАЈУ ПРЕКОМЕРНУ ТЕЖИНУ Речи познате нутриционисткиње одјекнуле Србијом: Све више деце има ОСТЕОПОРОЗУ!

15.09.2025. 09:35 09:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВАКА ДЕСЕТА ОСОБА ИМА ОСТЕОПОРОЗУ Болест садашњости и будућности

БЕЗ СИМПТОМА ДО ПРЕЛОМА

а

СВАКА ДЕСЕТА ОСОБА ИМА ОСТЕОПОРОЗУ Болест садашњости и будућности

09.09.2025. 09:15 09:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај