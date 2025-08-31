ТЕРАЗИЈАМА ПОНОВО ИДУ АУТОМОБИЛИ: Радови завршени, централне улице ОТВОРЕНЕ ЗА САОБРАЋАЈ (ФОТО)
31.08.2025. 16:41 16:45
Улице у центру Београда су данас од 15 часова поново отворене за саобраћај, након што су радови на тим саобраћајницама завршени.
Саобраћај поново функционише на Тргу Републике, као и у улицама Васина, Студентски трг, Узун Миркова, Коларчева, Теразије и Краља Милана.
Саобраћај у тим улицама требало је да буде успостављен у поноћ, али је Секретаријат за саобраћај саопштио да је донео одлуку о пуштању саобраћаја неколико сати пре тог рока, с обзиром на то да су градске службе успеле да заврше све радове на тим саобраћајницама.