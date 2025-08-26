ТРИ НОВЕ ОБАВЕЗЕ ЗА НАСТАВНИКЕ Министар просвете Станковић обелоданио ставке: "То би гурнуло у провалију образовни систем у Србији"
Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је данас да је неопходна нормализација стања у образовању и да Влада Србије, ресорно министарство и просветни радници не смеју дозволити да се понови претходна школска година, када су школе и факултети били у блокади, и нагласио да би то гурнуло у провалију образовни систем у Србији.
Станковић је за К1 ТВ рекао да постоје законски механизми да се стање врати у нормалу, али да није све до законских механизама, већ да је много тога у односу управа, наставника, ђака и студената према школовању.
Истакао је да ћемо, уколико ученици и студенти желе да се школују и уколико наставници желе да се баве својим позивом, имати регуларну школску годину.
“Као влада, министарство и као просветни радници не смемо да понављамо претходну годину јер, ако би се иста година поновила други пут, са деструктивним потенцијалом какав имамо претходно, коштало би нас образовне супстанце овог друштва“, рекао је Станковић.
Указао је да је образовање најзначајнији друштвени ресурс за развој једног друштва и да се у процесу образовања стичу знања и вештине којима се укључују млади у друштво.
“Стичете потенцијал да проширујете знања, да се технолошки развијате, а уједно и кроз образовање позивате младе људе да постану пристојни грађани и грађанке ове земље“, рекао је Станковић.
Нагласио је да се као министар просвете и као грађанин противи томе да се простор школске установе, била да је предшколска, основношколска, средњошколска и високошколска, користи као платформа за политичке кампање и нагласио да задатак универзитета није да тражи расписивање избора и да се бави демократизацијом друштва.
“Демократизацијом друштва се бавити у оквиру политичког процеса, који је јасно дефинисан уставом и законом, а то је изборна кампања. У парламенту, у јавности, кроз полемике можете да се ангажујете као грађанин, али извршите своје професионалне обавезе. Али, не у оквиру наставног научног процеса и извођења наставе“, рекао је Станковић.
Указао је да блокаде не постоје као облик политичког или социјално-економског протеста већ да су незаконит чин унутрашњег подривања институција у којима се, како је навео, физички окупира простор, “десуверенизује“ држава у односу на тај простор и шаљу искључиво политичке поруке.
“Што се тиче оних који у блокадама траже политичку шансу, не могу да кажем друго него да је то политички и друштвено штетно понашање које има као последицу рушење суштине образовања ове земље“, рекао је министар.
Говорећи о кажњивости оних који блокирају наставу, Станковић је рекао да директори школа и декани знају да постоје дисциплински поступци, као и да постоје инспекције које уочавају нерегуларности у погледу спровођења основне активности образовне установе.
Станковић је навео да један број политички заинтересованих наставника користи академске установе као платформу за политичко деловање и додао да су блокаде у ствари “ректорско-деканско-професорска“ побуна камуфлирана ангажманом ученика и студената који су под њиховим утицајем.
“Постоји у ангажману тих старијих нешто дубоко неправедно према млађим генерацијама. Сви ти људи су стекли највиша научна знања и звања редовних професора, академика, ректора, декана, а данас на перфидан начин, неки отворено, неки прикривено, младе дефокусирају од процеса учења, од кога су они лично профитирали, не би ли остварили политички интерес. Неће студенти и ђаци водити државу, него они који се крију иза њих. Они праве студентску листу и баве пропагирањем те студентске листе“, рекао је Станковић.
"Осврћући се на то што су поједине средње школе за 1. септембар најавиле учешће у протестној шетњи, Станковић је рекао да као министар просвете не може да спречи коришћење уставних права на окупљање и нагласио да нема ништа против тога да млади људи имају политички став, али да је против тога да малолетни буду политички инструментализовани, истичући да је то противуставно и против закона.
Указао је да наставници имају обавезу дефинисану уговором о раду, одређен фонд часова и радних сати, као и коефицијент на основу кога се прерачунавају плате и исплаћује зарада.
“Као грађанин, након навршених 18 година, имате право да се бавите политиком, али тако да не ускраћујете право да се политиком баве други. С друге стране, немате право да инструментализујете малолетна лица у политичке сврхе, да инструментализујете простор високошколских, основношколских или средњошколских установа за исказивање политичких парола. Немате право да опструирате наставни процес“, нагласио је Станковић.
Рекао је да Министарство води стални дијалог са репрезентативним синдикатима, али није искључио могућност да ће и на почетку ове године бити штрајкова просветара, додајући да постоје и синдикати који, како је рекао, служе за показивање на антидржавним медијима и који су опасни по образовни систем.